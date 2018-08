Früherer UNO-Generalsekretär Kofi Annan gestorben

Der frühere UNO-Generalsekretär Kofi Annan ist am Samstag im Alter von 80 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben. Dies teilte seine Stiftung am Samstag mit. Seine Frau Nane und ihre drei Kinder seien in seinen letzten Tagen an seiner Seite gewesen. Er habe „während seines gesamten Lebens für eine gerechtere und friedlichere Welt“ gekämpft, heißt es in der Mitteilung der Stiftung.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres würdigte den Verstorbenen in einer ersten Reaktion als eine „treibende Kraft des Guten“. In vielerlei Hinsicht habe sein Vorgänger die Vereinten Nationen verkörpert. Die UNO habe er mit „unvergleichbarer Würde und Entschlossenheit“ angeführt.

Kofi Annan, der am 8. April 1938 geboren wurde, verbrachte fast sein gesamtes Berufsleben bei den Vereinten Nationen. 1997 wurde der aus Ghana stammende Annan auf Vorschlag der USA, die sich einer Wiederwahl des Ägypters Boutros Boutros-Ghali widersetzten, als erster Politiker aus Subsahara-Afrika UNO-Generalsekretär. Fünf Jahre später hatte er sich international einen solchen Ruf erworben, dass seine Wiederwahl unumstritten war. 2001 erhielt er zusammen mit den Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis.

In seinen zehn Jahren an der Spitze der Vereinten Nationen galt Annan als das moralische Gewissen der Welt. Er setzte sich mit Charisma und diplomatischem Geschick für Arme und Unterdrückte ein, warb für Frieden und Gerechtigkeit und bot den USA im Streit um den Irak-Krieg die Stirn.

Auch nach seinem Ausscheiden bei den Vereinten Nationen setzte Annan seinen Einsatz für den Frieden fort. Sein vielleicht größter Misserfolg war der Versuch einer Vermittlung im Syrien-Krieg als UNO-Sondergesandter. Annan engagierte sich auch für den Frieden über seine Stiftung und den Ältestenrat „The Elders“, einen Zusammenschluss früherer Politiker und Diplomaten.