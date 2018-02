Frühjahr kann in die Geschichte eingehen

Bundesliga: Salzburg peilt fünften Titel in Serie an, St. Pölten eine historische Aufholjagd — Dazwischen tobt der Kampf um Europa

Von Christoph Gaigg

„Der Herbst hat ein sehr spannendes Frühjahr versprochen“ — Bundesliga-Vorstand Reinhard Herovits fieberte bei der Pressekonferenz in Wien dem Meisterschaftsauftakt am Samstag ebenso entgegen, wie die zehn Vereine. Ob im Titelkampf, im Rennen um die Europacupplätze oder selbst in der Abstiegsfrage, wo Schlusslicht St. Pölten zur Aufholjagd bläst — noch ist alles offen.

Der Titelkampf

Mit Jantscher, Edomwonyi und Schrammel verpflichtete Winterkönig Sturm Graz drei Spieler, die die Liga bestens kennen. Die Frage ist, wie schnell Neo-Trainer Heiko Vogel seine Vorstellungen vermitteln kann und, ob er (anders als im Vorjahr der Fall) einen Einbruch verhindern kann. „Wenn man sich das Budget von Salzburg ansieht, wäre es verrückt, die Favoritenrolle anzunehmen. Aber wir wollen bis zum Schluss um alles mitspielen“, sagte Sportdirektor Günter Kreissl. Die Salzburger formulierten ihre Ziele unmissverständlich: „Wir wollen am Ende wieder ganz vorne stehen“, so Sportchef Christoph Freund. Es wäre der historische fünfte Titel in Serie — das ist in Österreich noch keinem gelungen. In der Europa League (Sechzehntelfinale gegen Sociedad) liegt es an den Bullen, der Liga den CL-Fixplatz 2018/19 zu sichern.

Das Rennen um Europa

Bereits zehn Punkte Rückstand weist Rapid auf, mit dem Wiener Derby soll ein erfolgreiches Frühjahr eingeleitet werden. „Wir wollen den Platz unbedingt behalten und bereit sein, wenn sich eine Chance für weiter vorne ergeben würde“, erklärte Sportdirektor Fredy Bickel, der den Kader verringert hat.

Die Admira hat nach starkem Herbst Rang vier inne, der zur Europa League berechtigt. Allerdings stand gestern der Abgang von Christoph Knasmüllner zum englischen Zweitligisten Barnsley unmittelbar bevor. Die Causa Markus Wostry, der im Sommer zum LASK wechselt und nicht mit ins Trainingslager durfte, ist für Trainer Ernst Baumeister erledigt: „Das wurde alles hochgespielt. Er ist außerdem verletzt. Und es ist eine sportliche Überlegung, wenn ich weiß, dass er geht, einen jungen Spieler heranzuführen“, so Baumeister. Ein vorzeitiger Transfer ist unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen.

LASK: „Werden eine oder andere Runde brauchen“

Der LASK liegt vier Zähler hinter der Admira, Trainer Oliver Glasner bekräftigte aber noch einmal, den Europacup nicht ins Auge zu fassen. „Dafür gibt es keine Notwendigkeit. Wir schauen nicht nach hinten oder nach vorne, wir schauen nur auf uns.“ Nach einigen krankheitsbedingten Ausfällen in der Vorbereitung (u.a. Michorl, Wiesinger, Reiter, Raguz) „werden wir die eine oder andere Runde brauchen, bis wir in Topform sein werden.“ Erdogan (6-7 Wochen) und Ullmann (3-4 Wochen) fallen weiter aus.

Nach verpatztem Herbst bläst die Wiener Austria zur Aufholjagd. „Unser klares Ziel ist ein internationaler Startplatz“, betonte Sportkoordinator Christian Peischl in Vertretung des erkrankten Sportdirektors Franz Wohlfahrt. Dafür wurden etwa Michael Madl und Stefan Stangl geholt. Nur einen Zähler dahinter lauert Altach, nach einigem Aderlass im Winter könnten „noch ein bis zwei Spieler kommen“, so Sportdirektor Georg Zellhofer. Nach oben schielt Mattersburg: „Rang fünf ist ein attraktiver Platz“, grinste Sportchef Franz Lederer.

Die Abstiegsfrage

Schafft St. Pölten den Anschluss? Viel hängt vom WAC ab, der neun Zähler voran liegt, aber seit August sieglos ist. „Für uns ist jedes Spiel ein Endspiel“, sagte Vizepräsident Christian Puff. Der SKN setzt mit sechs Neuen alles auf eine Karte, will die Relegation vermeiden. „Wir glauben fest daran, ein Team einzuholen“, betonte Sportchef Markus Schupp. Auch das wäre historisch: Noch nie in der Bundesliga-Geschichte konnte ein Winter-Schlusslicht solch einen Rückstand auf den Neunten sportlich aufholen.