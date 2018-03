Frühlingsboten aus dem Tierreich

Wenn die Temperaturen über zehn Grad steigen, dann verlassen die Bienen erstmals wieder den Stock. Der erste Flug ist sozusagen ein Reinigungsflug, bei dem sie ihre Kotblase entleeren. Im Februar sind die ersten Eier gelegt worden, der März ist die Zeit, in der sich die Bienen vor allem der Aufzucht ihres Jungvolkes widmen. Je wärmer es draußen ist, umso mehr Eier legt die Königin. Mit bis zu 1500 täglich wächst die Population rasch an. Draußen vor dem Stock locken auch schon die Frühblüher: Schneeglöckchen und Hasel sowie Löwenzahn werden von den fleißigen Tierchen schon im März und April angeflogen. Im Mai werden Weiselzellen für eine neue Königin angelegt, denn im Frühsommer teilt sich der Schwarm und die neue Königin zieht mit der Hälfte der Bienen aus dem Bienenstock aus.

Er verheißt Glück & Wärme

Der Marienkäfer verheißt nicht nur Glück, sondern auch den Frühling, denn auch er erwacht mit den ersten warmen Tagen. Wenn überall das Grün sprießt und die Blüten aufbrechen, finden sich die putzigen Käfer wieder zahlreich in Gärten, Wiesen und Wäldern. Den Winter haben die kugeligen, gepunkteten Tierchen unter Baumrinden oder in Ritzen verbracht. Ein Frostschutzmittel in ihrem Blut verhindert, dass ihnen Minusgrade etwas anhaben können. Im Frühling kleben Marienkäfer dann ihre Eier an die Unterseite von Blättern. Als natürliche Vertilger von Blattläusen, Schildläusen und Milben werden Marienkäfer in allen Gärten gern gesehen. Die ausgewachsenen Käfer und ihre Larven zeichnen sich durch einen gesegneten Appetit aus: Immerhin stehen bis zu fünfzig Blattläuse jeden Tag auf dem Speiseplan einer Marienkäfer-Larve.

Zwischen Januar und März ist bei den Eichhörnchen Paarungszeit. Dann kann es schon sein, dass man sie wild Baumstämme hinauf und hinunter jagen sieht. Wenn der Frühling dann einzieht, kommen die Jungen im Kobel, quasi das Baumhaus des Eichhörnchens, zur Welt. Nach 38 Tagen Tragezeit erblicken drei bis acht nackte und blinde Junge das Licht der Welt. Sie bringen gerade einmal 8 bis 15 g auf die Waage, also etwa so viel wie ein Radiergummi. Das Nest, der besagte Kobel, befindet sich in fünf bis 15 Metern Höhe über der Erde in alten Bäumen. Im Frühling steht auch ein Fellwechsel bei den süßen Nagern an und Nadelbäume bieten in dieser Zeit mit ihren Knospen eine zarte, nährstoffreiche Nahrungsquelle. Mit seinen Nagezähnen schneidet das Eichhörnchen gewandt die Triebe des Vorjahres an den äußersten Astspitzen ab, um sich an den zarten, nährstoffreichen Knospen gütlich zu tun. Aus ihnen sollten später entweder die Zapfen oder die neuen Triebe entstehen.

Ab März beginnt die Paarungszeit der Vögel, die sich schon bald auf die Suche nach einem geeigneten Nistplatz machen. Jetzt kehren auch die Zugvögel allmählich zu uns zurück. Zu den ersten, die aus ihren Winterquartieren, wohin sie dem Futter nachgeflogen sind, im Frühling zurück zum Brüten nach Europa kommen, gehören die Störche. Beim Rückflug schlagen die Vögel verschiedene Wege ein. Die so genannten Weststörche ziehen über die Meeresenge von Gibraltar in Richtung Spanien und Frankreich. Die Oststörche, zu denen auch die österreichischen Vögel gehören, kommen über den afrikanischen Graben, die Sinai-Halbinsel, Israel und die Türkei, um zu ihren Brutgebieten nach Europa zu gelangen. Sehr früh ist übrigens auch der Kiebitz zurück, meist schon Anfang Februar, er hat den Winter allerdings weniger weit weg, nämlich in Südfrankreich, Portugal oder Spanien, zugebracht.

Gefährliche Wanderung

Unter den Amphibien sind die Braunfrösche die ersten, die im Frühjahr ihre Wanderungen zu den Laichgewässern unternehmen. Nicht lange nach ihnen kommen bereits die Erdkröten in großer Zahl. Da die Tiere meistens in der Nacht loshüpfen, müssen sie sich an Sternen, am Mond, an Gerüchen und Geräuschen orientieren. Eine gefährliche Zeit, weil sie oft in Scharen Straßen überqueren. Molche wandern in manchen Jahren bereits ab Januar. Dazu benötigen sie Temperaturen über Null Grad und viel Feuchtigkeit.

Igel erwachen in der Regel im April aus ihrer Winterstarre, werden dann wieder richtig munter und begeben sich auf Nahrungssuche. Während der Wintermonate in ihrem Bau haben sie nichts gefressen und vom Abbau ihres braunen Fettgewebes gelebt. Sie haben in der kalten Jahreszeit bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts verloren. Entsprechend hungrig sind die Tiere jetzt im Frühling. Auch bei den Ringelnattern lösen wärmere Temperaturen Frühlingsgefühle aus. Die Tiere, die im Winter in einer Starre verharrten, treffen sich ab April zur Paarung. Die ersten Sonnenstrahlen im Frühling genießen auch die wärmebedürftigen Smaragdeidechsen, nachdem sie fünf bis sechs Monate in ihrem Bau überwintert haben.