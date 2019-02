Frühlingshaft bunte Kabarett- und Theatervielfalt im Kulturpark Traun

Der Frühling kommt in großen Schritten auf uns zu und mit ihm eine bunte Programmvielfalt. Zumindest, was das Angebot des Kulturparks Traun im hiesigen Schloss und in der Spinnerei angeht. Bei der Programmvorschau am Dienstag in Linz konnte man vor allem einen verstärkten Fokus auf Kabarett, Kinderangebote sowie Theaterproduktionen erkennen. Der kulturelle Frühling beginnt dabei bereits am 7. März: Da findet nämlich die Premiere zu „Der Weibsteufel“, ein Schauspiel von Karl Schönherr, im Schloss Traun statt. Mathias Schuh spielt in dem Drei-Personen-Stück selbst mit und inszeniert.

Krimi-Sommertheater

Auf den Theaterfrühling folgt das alljährliche Sommertheater, dieses Jahr mit der Kriminalkomödie „Die 39 Stufen“. Das Stück von John Buchan und Alfred Hitchcock feiert am 26. Juli seine Premiere. Traditionell ist die Sparte Kabarett besonders stark besetzt: Am 16. März beehrt etwa Willy Astor die Spinnerei. Nach Walter Kammerhofer am 4. April und Klaus Eckel am 11. April bietet hier vor allem der Mai Hochkarätiges:

BlöZinger zeigen ein Programm-Best-of am 16.5., Lukas Resetarits blickt mit „Wurscht“ auf Gegenwärtiges und Zukünftiges am 23.5. und Viktor Gernot gastiert am 29.5. mit „Nicht wahr?“ in der Spinnerei. Aber auch für Kinder wird ‘was geboten: Am 10. März kann man im Schloss beim Kindertheater von Sven Nordqvist herausfinden, „Wie Findus zu Petersson kam“. Zum Mitspielen animieren soll danach „Die Grille und die Ameise“ am 28. April, ebenfalls im Schloss. Das bekannte Kindermusical „Peter Pan“ entführt am 19. Mai ins Nimmerland, bevor am 29. September das Kindermusical „Mulan“ begeistern soll.

Ein facettenreiches Musikprogramm wird zudem in der Spinnerei abgefeuert: Highlights sind hier der „Nino aus Wien“, der mit Band am 8.3. anreist. Am 15. März bringt Stefan Jürgens seine „Was zählt“-Tour nach Traun.

Mit dem Eratos Trio hält die Klassik im Schloss Einzug und zwar am 5. April.

Erste Herbst-Termine

Und auch die ersten Ankündigungen für den Herbst konnte man schon verlautbaren: Während Andreas Vitasek (1.10.) und Musicalstar Drew Sarich (4.10.) die kalte Jahreszeit in der Spinnerei eröffnen, kann auch der November mit einigen prominenten Namen locken: Weinzettl & Rudle am 7.11., 5/8erl in Ehren am 16.11. oder etwa der „Blonde Engel“ am 28.11. „Die Besucherzahlen konnten von 2017 auf 2018 um mehr als 27 Prozent erhöht werden“, zeigte sich Geschäftsführerin Brigitte Brunner erfreut. „Wir bleiben trotzdem realistisch – es wird sicher auch wieder andere Zeiten geben. Aber wir wollen dranbleiben und konti-nuierlich Neues für unsere Besucher anbieten. Wir arbeiten etwa an einem Ballkonzept und setzen mit ,Die Möwe Jonathan’ und ,Der Nussknacker’ auch verstärkt auf Familienunterhaltung“, so Brunner weiter.hu