Frühsommer geht auch in dieser Woche weiter

LINZ/WIEN — Frühsommerliche Temperaturen von bis zu 25 Grad verheißt uns diese Woche. Bei Allergikern dürfte sich die Freude allerdings in Grenzen halten. Die Birken- pollensaison steht unmittelbar bevor.

Heute, Montag, gibt es an der gesamten Alpennordseite viel Sonnenschein bei Temperaturen von bis zu 24, vereinzelt sogar 25 Grad in Oberösterreich. Der Dienstag bringt bei bis zu 23 Grad einen Mix aus Sonne und Wolken, wobei besonders im Grenzbereich zu Bayern auch einzelne Gewitter möglich sind. Wenig Änderungen gibt es am Mittwoch: Vor allem an der Alpennordseite scheint oft die Sonne, die Temperaturen ändern sich kaum. Am Donnerstag nimmt die Gewitterneigung etwas zu, dafür kündigen sich im Osten wieder bis zu 25 Grad an. „Ein Kaltlufteinbruch ist derzeit nicht Sicht“, lautet die Zusammenfassung des Meteorologen von UBIMET.

Das frühsommerliche Wetter hat aber auch eine negative Seite: Vor allem bei Temperaturen im Bereich der 20-Grad-Marke müssen sich Allergiker zunehmend auf Beschwerden einstellen. Da die Wetterbedingungen weiterhin günstig zum Stäuben bleiben, zeichnen sich diese Woche besonders im Donauraum mitunter auch sehr starke Belastungen ab. In Summe wird heuer eine intensive Birkenblüte erwartet. Um die Pollen vom Schlafzimmer fernzuhalten, haben die Meteorologen aber einen Tipp parat: „Die beste Zeit, um die Wohnung zu lüften, ist früh am Morgen, während man sich die Haare vor dem Schlafengehen am Abend waschen sollte“.