„Fuck Ju Göhte 3“ voran: „Golden Tickets“ für neun Kinofilme

„Fack Ju Göhte 3“, „Star Wars: Die letzten Jedi“ und „Mamma Mia! Here We Go Again“: Das sind die drei besucherstärksten Filme des abgelaufenen Kinojahres in Österreich. Sie wurden gemeinsam mit sechs weiteren Streifen am Donnerstag mit „Golden Tickets“ ausgezeichnet. Die „Austria Tickets“ gingen u.a. an „Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft“, „Die beste aller Welten“ und „Arthur & Claire“.

„Golden-Tickets“ werden von der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ab 300.000 heimischen Besuchern verliehen, insgesamt kamen neun Filme über diese Marke. Die „Austria Tickets“ werden für österreichische Streifen ab 75.000 Besuchern an die erfolgreichsten Filmverleihe und -vertriebe vergeben. „Die Kinowirtschaft lebt von der Qualität der Filme und wir sind froh, dass aus der Filmschmiede Hollywood nach wie vor ein großartiges Produkt geliefert wird“, so der Kinosprecher in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Christian Dörfler. „Aber auch der österreichische Film gibt mit insgesamt fünf Auszeichnungen ein kräftiges Lebenszeichen von sich.“

bezahlte Anzeige

Auch Michael Stejskal, Obmann der Berufsgruppe Filmverleih- und Vertrieb des Fachverbandes der Film- und Musikwirtschaft zeigte sich erfreut: „Die Fülle an Golden Tickets und Austria Tickets ist ein schlagkräftiger Beweis für die Attraktivität des Kinos. Besonders erfreulich ist, dass sich hier die ganze Bandbreite des aktuellen Filmschaffens abbildet: vom Hollywood-Blockbuster bis zum österreichischen Dokumentarfilm.“

„Golden Ticket“ 2017/18: Fack Ju Göhte 3 (538.819 Besucher), Star Wars: Die letzten Jedi (527.396), Mamma Mia! Here We Go Again (480.496), Avengers: Infinity War (411.857), Fifty Shades Of Grey – Befreite Lust (402.824), Es (333.908), Hotel Transsilvanien 3 – Ein Monster Urlaub Sony (327.191), Jumanji: Willkommen im Dschungel (317.635), Deadpool 2 (300.581)

„Austria Ticket“ 2017/18: Hilfe, ich hab meine Eltern geschrumpft (122.956 Besucher), Die beste aller Welten (91.740), Arthur & Claire (87.828), Die Migrantigen (80.307), The Green Lie (76.334)