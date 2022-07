Die intensive Vorbereitung — inklusive einem „richtig guten“ Höhentrainingslager in St. Moritz — ist absolviert und auch die lange Anreise zur Montag beginnenden Leichtathletik-U20-WM nach Cali (COL) hat Kevin Kamenschak (ATSV Linz) gut überstanden.

„Ich habe keinen Jetlag und fühle mich so fit wie noch nie“, sprühte der 18-jährige Mittelstreckenläufer im VOLKSBLATT-Gespräch vor Tatendrang.

„Werde auch beide laufen“

Ernst wird es für den Hallenstaatsmeister 2021 bereits am ersten WM-Tag mit den Vorläufen über 1500 Meter. „Auch wenn es schwierig wird, wäre die Finalqualifikation

richtig cool“, meinte Kamenschak, der bei der U20-EM im Vorjahr starker Siebenter

auf dieser Distanz geworden war.

Die 1500 Meter werden nicht das einzige WM-Rennen für den frisch gebackenen HAK-Linz-Absolventen sein, löste er bei seinem Saisoneinstieg (8:07,31 min) in Pliezhausen (D) auch das Ticket für die doppelte Distanz. „Und ich werde auch beide laufen“, stellte Kamenschak klar und formulierte sein ambitioniertes WM-Ziel: „Ich will in Cali zwei Mal persönliche Bestleistung (PB) laufen.“

Von Daniel Gruber