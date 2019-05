Führungswechsel

Die Feuerwehren in Oberösterreich bekommen eine neue Führung. Am Mittwochnachmittag haben die 50 Abschnitts- und die 18 Bezirkskommandanten im Bundesland den 49-jährigen Robert Mayer aus Schwanenstadt mit großer Mehrheit zum neuen Chef gewählt.

Der amtierende Landesfeuerwehrkommandant Wolfgang Kronsteiner hatte nicht mehr kandidiert. Mayers Stellvertreter wird Michael Hutterer (45) aus Schärding. Die Spitze der mehr als 91.000 Feuerwehrleute in Oberösterreich – mehr als zwei Drittel davon sind aktive Mitglieder – wird alle fünf Jahre per Abstimmung neu gewählt. An Erfahrung mangelt es dem neuen Landesfeuerwehrkommandanten nicht.

Mayer war bereits die vergangenen acht Jahre als Stellvertreter Kronsteiners für die Themen Ausbildung, Landesfeuerwehrschule, Katastrophenschutz, Brandschutz und Prävention zuständig. Der 49-Jährige war als einziger Kandidat angetreten.