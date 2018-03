Fünf Gründe für den VW-Erfolgslauf

Von Oliver Koch aus Wolfsburg

Die Marke Volkswagen blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2017 zurück. Die Zahlen präsentierte gestern Vorstandsvorsitzender Herbert Diess am Firmensitz in Wolfsburg. VW lieferte 6,23 Millionen Fahrzeuge aus – so viele wie nie zuvor in der Firmengeschichte. Der Umsatz stieg um acht Prozent auf 80 Milliarden Euro. Einziger Wermutstropfen; das operative Ergebnis lag wegen Sondereffekten bei nur 0,5 Milliarden Euro. Dennoch: VW scheint laut Diess „die Talsohle durchschritten“ zu haben. Nachfolgend fünf Gründe, warum die Wolfsburger so erfolgreich sind – und sein werden.

Das Produktportfolio

VW hat für jeden etwas. Für jede Geldbörse (der billigste VW kostet hierzulande etwa ab 10.000 Euro), in jeder Größe (von up! über Polo, Beetle, Tiguan, Touran, Sharan bis zum 5,3 Meter langen Pick-up namens Amarok) und vor allem auch genug unterschiedliche Fahrzeuge im nach wie vor boomenden SUV-Segment. Jüngstes Beispiel: Der T-Roc, der sich in der österreichischen Zulassungsstatistik gleich in die Top Ten katapultiert hat. Und auch in dem prinzipiell für VW schwierigen Markt USA läuft es gut. Trotz schrumpfendem Gesamtmarkt konnten die Wolfsburger dort zulegen, dem SUV Atlas sei Dank.

Rekordhalter Golf

Nicht nur in Österreich sondern auch am Heimmarkt in Deutschland DER VW schlechthin. Eine Ikone, der ein Segment begründet hat und seit Jahrzehnten Rekorde um Rekorde einfährt und voriges Jahr auf Platz drei der meistverkauften Autos weltweit lag.

Die gestiegene Effizienz

VW verdient jetzt auch mit den Autos mehr Geld. Den strikten Kostenreduktionsprogrammen und dem Modularen Querbaukasten (MQB) sei Dank. VW konnte die Fixkosten das zweite Jahr in Folge trotz Modelloffensive stabil halten. Da wirkte sich nicht einmal der höhere Stahlpreis negativ aus. So konnte das Werk Wolfsburg die Kosten beim Golf um 100 Euro pro Fahrzeug reduzieren. Die operative Rendite liegt bei 4,1 Prozent; 2015 waren es nur zwei Prozent gewesen. Auf Dauer strebt VW eine Rendite von sechs Prozent an

Wachstum in China

Im Reich der Mitte setzte VW 3,2 Millionen Fahrzeuge ab. Auf dem größten Markt der Welt hält VW 13 Prozent Anteil, liegt dort auf Platz eins und wuchs um 5,9 Prozent. Zum Vergleich: Der Gesamtmarkt legte nur um 4,2 Prozent zu. Und VW will mehr vom Kuchen: Heuer launcht der Konzern dort neun Modelle.

Die Elektromobilität

Auch hier hat VW große Pläne. Der Punkt hängt eng mit dem Erfolg von VW in China zusammen. „China wird die Volumenbasis für unsere Elektroplattform“, so Diess. Denn ab 2020 wird VW seine Elektroautos der sogenannten I.D.-Produktfamilie auf dem „Modularen E-Antriebs-Baukasten“ (MEB) ähnlich dem MQB aufsetzen. Das hält die Kosten in Grenzen. Seit Februar (sehr spät, aber doch) wurde ein eigenes Vorstandsressort unter der Leitung von Thomas Ulbrich geschaffen, in dem die Entwicklung und Produktion der E-Autos gebündelt ist. Das Werk in Zwickau wird gerade umgerüstet und ab 2020 ein reiner Elektrostandort sein. Spätestens 2025 will VW Weltmarktführer bei Elektroautos sein. Die Vorzeichen dafür sind jedenfalls gut.