Fünf Neulinge stellen sich der Wahl

NÖ-Landtagswahl am Sonntag ist für die Spitzenkandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ, Grüne & Neos eine Premiere

Bei der niederösterreichischen Landtagswahl am kommenden Sonntag treten die Parteien durchwegs mit neuen Spitzenkandidaten an. Die absolut regierende ÖVP hat mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner erstmals eine weibliche Listenerste. Ebenfalls neu auf Platz eins sind Franz Schnabl (SPÖ), Udo Landbauer (FPÖ) und Helga Krismer (Grüne). Indra Collini führt die NEOS-Liste beim ersten Antreten an.

Für ÖVP liegt Latte hoch

Bei der Volkspartei sitzen die Kandidaten auf den ersten neun Listenplätzen bereits im Landtag. Auf Rang eins ist Mikl-Leitner zu finden, die Ende März 2017 an der Spitze der Landespartei folgte. „In einigen Tagen habe ich wohl den schwierigsten Job dieser Republik hinter mir und die schönste Aufgabe in Österreich vor mir“, sagte Mikl-Leitner im April 2016 zu ihrem Wechsel aus dem Innenministerium zurück nach NÖ, wo sie auf den langjährigen LH Erwin Pröll nachfolgte, von dem sie das politische Handwerk gelernt habe. Mit Pröll als Listenersten erreichte die ÖVP bei der Landtagswahl 2013 die absolute Mehrheit mit 50,8 Prozent oder 30 der 56 Mandate im Landtag.

SPÖ setzt auf Polizist

Die Sozialdemokraten gehen mit Franz Schnabl auf Rang eins in die Wahl. Der ehemalige Polizeibeamte und Magna-Manager wurde 2017 als Spitzenkandidat vorgestellt. Im Juni wurde er zum Landesvorsitzenden gewählt, seit September ist der 59-Jährige Landesrat. 2013 fuhr die SPÖ — damals unter Sepp Leitner — ihr historisch schlechtestes Ergebnis ein. Die SPÖ-Riege wird insgesamt kräftig erneuert. Auf den ersten 15 Plätzen der SPÖ-Landesliste finden sich gleich zehn neue Kandidaten.

FPÖ mit Bundesschub

Udo Landbauer ist die neue „Nummer eins“ der Freiheitlichen in NÖ und hofft auf Schub durch die jüngste Regierungsbeteiligung. Er ersetzte Landesparteiobmann Walter Rosenkranz, der im März 2017 als Spitzenkandidat präsentiert worden war, aber nach der Nationalratswahl doch im Parlament blieb. Auf Platz zwei und drei folgen Klubobmann Gottfried Waldhäusl und Polit-Neuling Vesna Schuster. Mit der Listenersten Barbara Rosenkranz (nicht verwandt mit Walter Rosenkranz, Anm.) schaffte die FPÖ 2013 nur 8,2 Prozent und vier Mandate.

Grüne müssen zittern

Die Grünen gehen mit Helga Krismer an der Spitze ins Rennen um Wählerstimmen und müssen nach dem Desaster bei der Nationalratswahl 2017 nun auch in NÖ zittern. LAbg. Amrita Enzinger folgt auf Rang vier hinter Georg Ecker aus Hollabrunn und der Waldviertlerin Silvia Moser. Zwei Mandatare kandidieren nicht mehr: Madeleine Petrovic (61), die bei den vergangenen drei Landtagswahlen grüne Spitzenkandidatin war, und Emmerich Weiderbauer (63). 2013 erzielten die Grünen 8,1 Prozent und kamen auf vier Mandate.

Neos-Debut in NÖ

Die Neos werden erstmals bei der Landtagswahl in Niederösterreich antreten. Zur Spitzenkandidatin wurde im Juni 2017 nach einem dreistufigen Prozess Landessprecherin Indra Collini gekürt.

Nicht mehr kandidieren wird die Liste Frank. Sie holte 2013 mit Parteigründer Frank Stronach als Spitzenkandidat 9,8 Prozent, fünf Mandate und einen Regierungssitz.