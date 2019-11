Fünf-Punkte-Paket für oö. Gemeinden

„Ich will keine Spaltung in blühende und mühende Regionen. Ich möchte sicherstellen, dass alle Oberösterreicher die gleichen Chancen haben, egal ob in der Stadt oder am Land. Dazu gibt es von der Oberösterreichischen Volkspartei ein ganz klares Bekenntnis“, erklärte am Freitag Landeshauptmann Thomas Stelzer im Vorfeld des 11. Kommunalpolitisches Forums. Im Zuge des Doppelbudgets habe man deshalb auch ein Maßnahmenpaket für Gemeinden geschnürt. Die wesentlichen Punkte:

Die Offensive für Ehrenamt und besseres Leben in den Gemeinden bringt einen Sondertopf mit 20 Mio. Euro, für Härteausgleichsgemeinden werden zusätzliche Verfügungsmittel und Repräsentationsausgaben geschaffen.

Speziell gefördert wird die Digitalisierung. So wird mit fünf Millionen Euro die digitale Infrastruktur in den Pflichtschulen gefördert.

Durch die neue Raumordnung sollen die Ortskerne belebt werden. Die Zersiedelung soll gestoppt und die landwirtschaftlichen Flächen besser geschützt werden. In Zukunft gilt der Grundsatz: Baulandmobilisierung hat Vorrang vor Neuwidmung. Außerdem wird der Aus- und Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden erleichtert, damit Höfe weiterhin bewohnt und bewirtschaftet werden.

Durch die geplante Änderung der Dienstpostenverordnung sollen Gemeinden mehr Spielraum bei der Suche nach Fachkräften bekommen, sie sollen attraktive Arbeitgeber bleiben.

Bei der Finanzierung der Pflege werde man sich einsetzen, dass eine neue Bundesregierung das Thema ganz oben auf der Agenda habe, verspricht LH Stelzer.

Die finanzielle Kraft des Landes mache es auch möglich, dass die Obergrenze für die Landesumlage nicht voll ausgeschöpft werden muss, die Gemeinden mit 3,4 Mio. Euro pro Jahr an den Einnahmen aus der Glücksspielautomatenabgabe und der Landschaftsabgabe beteiligt werden und die Steigerungsraten der Sprengelbeiträge sich deutlich reduzieren, erklärt Finanzreferent LH Stelzer. Die Steigerungen betragen 2020 3,3 bzw. 2021 3,2 Prozent. Alles in allem gebe es eine spürbare Entlastung der Gemeindefinanzen.