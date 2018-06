Fünf Verletzte bei Explosion

Bei einer gewaltigen Explosion sind in der Nacht auf Sonntag in einem Wohnhaus in der deutschen Stadt Wuppertal fünf Menschen schwer verletzt worden. Weitere 31 Menschen konnten sich retten oder gerettet werden. Stunden danach gab die Statik des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudes nach und ein großer Teil des Hauses stürzte ein.

Lange Zeit war unklar, ob sich unter den Trümmern noch weitere Opfer befinden. Schließlich gaben die Behörden Entwarnung. Suchhunde konnten noch vor dem Einsturz in das Haus geschickt werden – und hatten keine Verschütteten angezeigt.

Kurz vor Mitternacht hatte ein gewaltiger Knall den Stadtteil Langerfeld erschüttert. Die Detonation hatte große Teile des Hauses mit drei Etagen und einem Dachgeschoß regelrecht weggesprengt. Wenig später schlugen meterhohe Flammen aus den Trümmern. Aus den Nachbarhäusern rannten Leute in Panik auf die Straße. Andere waren vom Fluchtweg durchs Treppenhaus abgeschnitten und riefen aus den Fenstern um Hilfe. Die Retter brachten die eingeschlossenen Menschen über Drehleitern in Sicherheit. Die Einsturzgefahr erschwerte die Löscharbeiten.

Am Nachmittag begann bereits ein Bagger mit dem Abriss der Ruine. Ein Nachbarhaus wurde zur Sicherheit geräumt. Wie es zu der Explosion kam ist noch unklar.