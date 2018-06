Fünf Verletzte beim Kirschenpflücken

WEISSKIRCHEN/WENG – Fast täglich verunfallen derzeit in Oberösterreich Menschen beim Kirschenpflücken, am Samstag waren es gleich fünf Personen, die bei Abstürzen verletzt wurden. In Weißenkirchen/Attergau (Bez. Vöcklabruck) kippte eine Hebebühne um, auf der vier Personen standen. Zum Teil wurden sie von der Plattform begraben. Zwei Frauen im Alter von 21 und 22 Jahren standen gemeinsam mit einem 76-Jährigen auf der Bühne, ein 40-jähriger aus Köstendorf bei Salzburg bediente vom Podest aus das Gerät. Dieses dürfte in Schieflage geraten sein, worauf alle vier auf die Wiese fielen. Die Verletzten wurden in Spitäler eingeliefert. Die Polizei stellte die Maschine zur Klärung der Unglücksursache sicher. Erst am Donnerstag waren in Nußbach zwei Schwestern bei einem ähnlichen Unfall schwer verletzt worden. Erheblich verletzt wurde auch ein 60-Jähriger aus Weng (Bez. Braunau). Die dreiteilige Stehleiter war weggerutscht, der Mann stürzte aus zwei Metern Höhe auf einen Pflasterboden. Er wurde ins KH Braunau eingeliefert.