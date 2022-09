Für Black Wings geht es in eine Richtung, wo Sonne wieder scheint

Zwei Mal noch schlafen, heißt es für alle Eishockey-Fans, dann startet am Freitag die ICE Hockey League in die neue Spielzeit. „Wir sind schon sehr aufgeregt und motiviert“, blickt Brian Lebler, Kapitän der Steinbach Black Wings Linz, dem Heim-Doppel (VSV und Graz) freudig entgegen.

Nach zwei schwierigen Jahren wurden im Sommer mit wichtigen Personalentscheidungen, der Wiedereinbindung der zweiten Mannschaft sowie des Nachwuchses, zahlreichen Team-Building-Events oder der Rückholaktion der Fans, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt.

Besonderes Gespür

„Es ist jetzt wieder komplett anders, fast wie eine Wiedergeburt“, meinte Lebler und für seinen Stellvertreter Gerd Kragl „ist jetzt wieder Ordnung in der ganzen Organisation und es macht jeden Tag Spaß in die Eishalle zu kommen“. Diese Aufbruchsstimmung hängt sehr stark mit Black-Wings-Legende Philipp Lukas zusammen, der seit Sommer als Trainer und Sportdirektor fungiert und den Traditionsklub wieder in die Erfolgsspur führen soll. „Er verlangt viel, aber er hat auch ein besonderes Gespür für die Spieler“, sagte Kragl, der genauso wie Lebler mit dem 42-Jährigen noch gemeinsam am Eis stand.

Lukas legte in der sechswöchigen Vorbereitung den Fokus auf die Physis und es galt Verantwortung zu übernehmen. „Wir müssen mit Energie und Leidenschaft alles auf dem Eis lassen und ich habe das Gefühl, es geht in eine Richtung, wo die Sonne wieder scheint“, zeigte sich der dritte neue und einzige rot-weiß-rote Liga-Trainer zuversichtlich.

Tore fallen am Freitag

In der Vorbereitung setzte es für die Stahlstädter zuletzt vier Niederlagen in Folge. Dennoch kein Grund zur Beunruhigung. „Einfach gesagt, haben die Tore gefehlt, dass soll sich am Freitag ändern“, erklärte Lukas mit einem Schmunzeln vor dem Auftakt-Duell mit Villach und Ex-Linz-Meistertrainer Rob Daum.

Von Daniel Gruber