Für die Jubiläumsauflage erfolgte eine Krönung

Extrem-Radrennen Race Around Austria geht in seine zehnte Auflage

Von Christoph Gaigg

Was 2009 mit vier Solofahrern und drei Viererteams begonnen hatte, hat sich längst zu einer der beliebtesten Sport-Veranstaltungen Österreichs entwickelt. 170 Athleten kämpfen dieser Tage (die Damen starteten am Montagabend in St. Georgen/Attergau) bei der 10. Auflage des Race Around Austria in verschiedenen Kategorien um den Sieg, aber auch gegen den inneren Schweinehund.

2200 Kilometer müssen die Teilnehmer des Extrem-Radrennens bei der langen Distanz bewältigen, 560 sind es auf der Challenge-Distanz. Auf dieser werden passend zum Jubiläum erstmals die Österreichischen Meisterschaften ausgetragen, nachdem man ins Reglement des Radsportverbandes aufgenommen wurde. „Das ist die Krönung für uns“, freut sich Cheforganisator Michael Nussbaumer, der mit rund 50 Mitarbeitern, die sich fast zwei Wochen Urlaub dafür nehmen, alles auf die Beine stellt.

Über die lange Distanz, für die man maximal fünf Tage und zwölf Stunden benötigen darf, könnte sich ein österreichisch-deutsches Duell abzeichnen: Vorjahressieger Markus Hager aus Bayern gegen den Tiroler Patric Grüner, der dreimal Zweiter wurde.

Der dreifache Sieger Christoph Strasser „begnügt“ sich dagegen heuer mit der Challenge, wo er den Österreichischen Meistertitel einheimsen will. „Da muss man vom Start bis ins Ziel voll andrücken, da gibt es kein Ausrasten“, weiß der fünffache Race-Across-America-Sieger, der eine Zeit von 17 bis 18 Stunden anstrebt.