Dachlawine fordert ein Todesopfer

SALZBURG/LINZ – Bei Neuschneemengen bis zu 100 Zentimetern in 24 Stunden hat sich die Lage in den Bergen am Montag teils wieder verschärft. In Faistenau, im Salzburger Flachgau, stürzten vier Arbeiter beim Abschaufeln eines Daches mit den Schneemassen etwa sechs Meter zu Boden, ein 47-jähriger Mann kam dabei ums Leben. In Lech konnte das vierte Opfer einer tödlichen Lawine vom Samstag noch nicht geborgen werden.

Erst heute Nachmittag soll der Schneefall abklingen. Zumindest bis Ende der Woche sollte dann nicht mehr viel Neuschnee hinzukommen.

Lawinenabgänge in der Nacht auf Montag

Rund 17.000 Menschen waren im Bundesland Salzburg wegen Straßensperren eingeschlossen. In Teilen des Landes stieg die Lawinengefahr auf Stufe 5. Mehrere Lawinen gingen bereits in der Nacht ab, wie etwa in Obertauern. Sie dürften aber keinen Personenschaden verursacht haben.

In Oberösterreich blieb es auch am Montag bei Lawinenwarnstufe vier, die Situation war angespannt. Der Schnee wurde in mittleren und tiefen Lagen immer schwerer, mehr als 1000 Feuerwehrkräfte und Soldaten waren erneut damit beschäftigt, Dächer abzuschaufeln – vor allem in Rosenau und Gosau. Hallstatt und Obertraun waren wiederum nur mit Zug und Schiff erreichbar.

Weiter eingestürzt ist das Hallendach einer Tischlerei in Rosenau am Hengstpass, das bereits am Donnerstag, kurz nachdem Soldaten ihren Schaufeleinsatz beendet hatten, teils eingestürzt war. Und in Bad Ischl ging eine Dachlawine bei der Evangelischen Kirche auf dem Vordach eines Balkons nieder, der daraufhin abzustürzen drohte. Die Feuerwehr musste helfen.

„In Ausnahmesituationen wie diesen sieht man einmal mehr, welchen Wert eine funktionierende Infrastruktur und ein leistungsfähiger Öffentlicher Dienst für die Bevölkerung haben“, betonte Personalvertreter LAbg. Peter Csar. Vom Winterdienst auf der Straße, über den Hydrografischen Dienst bis hin zu den Bezirksförstern seien alle rund um die Uhr im Einsatz. Die Kooperation mit den Gemeinden, aber auch mit den Blaulichtorganisationen und der Bevölkerung laufe sehr gut.

Winterdienst im Dauereinsatz

Stand der Technik ist in Oberösterreich die sogenannte Feuchtsalzstreuung. „Dabei wird dem Salz während der Streuung ein variabler Anteil flüssiger Salzsole beigemengt, wodurch eine Verwehung des Salzes während des Streuvorganges verhindert wird und das Salz auf der Straße anhaftet“, erläutert Verkehrslandesrat Günther Steinkellner. Er bedankte sich bei den Winterdienstmitarbeitern, die in dieser Saison bereits 65.200 Einsatzstunden geleistet haben.