Für die WorldSkills-Teilnehmer 2019 zählt nur der Sieg

Von Oliver Koch

Mit breiter Brust präsentierten sich gestern die oberösterreichischen Teilnehmer der Berufs-WM 2019. Aus dem Land ob der Enns gehen acht Teilnehmer im August in der russischen Großstadt Kasan an den Start. Unter ihnen beispielsweise der Zimmerer Thomas Friesenecker. „Es zählt nur der Sieg“, gibt er sich im Gespräch mit dem VOLKSBLATT selbstbewusst. Seda Türkoglu, ausgelernte Friseurin, sieht die Sache ähnlich: „Es heißt zwar, dass dabei sein alles ist, aber ich hoffe natürlich auch auf eine Medaille und freue mich auf die Weltmeisterschaft Ende August in Russland.“

Gestern war Trainingsauftakt der österreichischen Mannschaft in Linz. Die Alpenrepublik vertreten dieses Jahr 46 junge Frauen und Männer – das ist eine Rekordteilnehmerzahl. Entsprechend hoch sind auch die Erwartungen, wie WKOÖ-Vizepräsident Leo Jindrak sagte: „Österreich hat aufgrund der dualen Ausbildung international einen hohen Ruf und den wollen wir auch verteidigen. Wir haben tolle Lehrkräfte, tolle Ausbildner und tolle Betriebe – also hervorragende Voraussetzungen für ein gutes Abschneiden bei den WorldSkills.“ Die Vorbereitung ist dabei professionell: Die jungen Fachkräfte werden von Trainern unterstützt, üben ein bis zwei Mal pro Woche für die WM.