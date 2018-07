Für Ende Juli kündigt sich ein Himmelsspektakel an

WIEN — Was für ein astronomischer Abend: Am Freitag, dem 27. Juli, sind am Himmel Erscheinungen zu bewundern, die es gemeinsam erst in ferner Zukunft wieder zu bestaunen gibt. Erstens, steht dann der Mars mit 60 Millionen Kilometern so nahe an der Erde wie erst 2035 wieder. Gleichzeitig kündigt sich für diesen Abend die längste totale Mondfinsternis des 21. Jahrhunderts an. Laut Prognosen der Astronomen wird es über Mitteleuropa ab 22 Uhr dunkel genug sein, um den Mond im Südosten als rötliche Scheibe wahrzunehmen. Die rötliche Färbung entsteht durch Sonnenlicht, das von der Erdoberfläche auf den Mond gestreut wird.

Am Beginn des Spektakels wird der Vollmond um 20.30 Uhr schon teilweise verfinstert aufgehen. Die totale Verfinsterung des Erdtrabanten wird um zirka 23 Uhr erreicht sein.

Senkrecht unter dem Mond wird dann der Mars als ungewöhnlich heller Lichtpunkt zu erkennen sein. Der Mars hat auf seiner Umlaufbahn um die Erde unterschiedliche Distanzen. Am 27. Juli sind es 60 Millionen Kilometer. Die kürzeste Entfernung zur Erde ist 54 Millionen Kilometer, die weiteste ist 401 Millionen Kilometer.