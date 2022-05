Für „gutes Miteinander“

Den „Tag der Arbeit“ nutzte der ÖAAB auch, um jenen zu danken, die an diesem Feiertag arbeiten, heuer war man in Oberösterreich in Hotels und Gaststätten unterwegs.

„Danke an alle jungen Menschen, die eine Lehre im Hotel- und Gastgewerbe absolvieren. Gerade im ländlichen Raum sind Gasthäuser wesentlich für lebendige Gemeinden und Gemeinschaft“, betont ÖAAB-Landesobfrau LH-Stv. Christine Haberlander.

Ein gutes Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, aber auch ordentliche Rahmenbedingungen und eine entsprechende Entlohnung seien wichtige Voraussetzungen für ein gutes Arbeitsklima.

„Als Jugendstaatssekretärin ist es mir ein besonderes Anliegen, am ‚Tag der Arbeit‘ die Möglichkeiten der Lehre vor den Vorhang zu holen. Die Ausbildung zu einer Fachkraft ist Garant für einen sicheren Arbeitsplatz – dieses Bewusstsein wollen wir besonders schärfen“, ergänzt Claudia Plakolm, Staatssekretärin für Jugend.

Experten beraten

Am „Tag der Arbeit“ machte der ÖAAB heuer auch den Auftakt zur Beratungsoffensive zu den Themen „Steuerausgleich“ und „Pensionsantritt“.

Gemeinsam mit dem Seniorenbund werden an 55 Standorten in ganz Oberösterreich kostenlose Beratungsmöglichkeiten durch Experten angeboten. Die Sprechtagstermine und die Möglichkeit sich anzumelden findet man auf www.ooe-oeaab.at.