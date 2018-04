Für Halbfinale muss ein Sieg her

Die Ausgangslage ist schwierig, aber klar: Zwingen die Swans Gmunden am Donnerstag (19, live Sky) im Basketball-Schlager auswärts Traiskirchen in die Knie, haben sie Platz zwei und den direkten Einzug ins Halbfinale (inklusive Heimvorteil) in eigener Hand. Bei einer Pleite werden die drittplatzierten Traunseestädter den Umweg übers Viertelfinale gehen müssen. Bei Punktegleichheit zählen die direkten Duelle, um da vorne zu liegen, würde Gmunden einen Sieg mit zwölf Punkten Unterschied benötigen.

„Es ist in erster Linie eine Standortbestimmung und eine Generalprobe für die Play-offs“, weiß Finanzvorstand Harald Stelzer. Im Semifinale könnten die beiden Klubs nämlich wieder aufeinandertreffen. „Wir werden sehen, wo wir stehen“, so Stelzer.

Allerdings kämpfen die Gmundner wieder mal mit Personalsorgen. Povilas Gaidys plagt eine Adduktorenzerrung, Adrian Mitchell ein hohe Fersensporn, der im Sommer operativ behandelt werden muss und auch Alex Wesbys Einsatz wird sich erst am Matchtag entscheiden. Stelzer: „Es gilt: Zähne zusammenbeißen, Augen zu und durch.“

P.S.: In der Volksbank Arena in Gmunden veranstaltet der Klub heute im VIP-Raum ein Public Viewing.

cg