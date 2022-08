Für Hertha kommt Cup-Derby zum richtigen Zeitpunkt, für Ried auch?

Kommt das OÖ-Duell im Cup am Mittwoch (19.30) bei Regionalligist WSC Hertha zum richtigen oder falschen Zeitpunkt für „Krisenklub“ SV Guntamatic Ried? „Das wird man sehen“, meinte Sportchef Thomas Reifeltshammer betont cool.

Bei einer Niederlage gegen den Regionalligisten wäre vor dem Derby gegen den LASK am Sonntag allerdings endgültig Feuer am Dach. In Sachen Verstärkungen vor dem heutigen Transferschluss gab sich Reifeltshammer im Übrigen sehr bedeckt, trotz Flaute im Sturm (nur drei Tore) wolle man „keine Ho-Ruck-Aktion starten“.

Fix sei dagegen, dass das Gastspiel in der Messestadt ein schweres Spiel werde. Erst recht, weil beim Gegner nicht nur einige Erst- und Zweitliga-erprobte Kicker im Kader stehen, sondern für diesen das Derby ganz sicher zum richtigen Zeitpunkt kommt.

Fünf Siege und ein Remis stehen für den RLM-Spitzenreiter zu Buche, dazu eliminierten die Welser zum Cup-Auftakt Zweitligist Vorwärts Steyr. „Es ist für uns das Bonusspiel des Jahres“, erklärte der Sportliche Leiter Stefan Unterberger.

Schauplatz Imst: Die Begegnung des LASK am Mittwoch (18) beim Tiroler Drittligisten könnte für jene Athletiker, die noch nicht so viel zum Einsatz gekommen sind, ein „Bonus“ sein. Doch auch wenn alles andere als ein schwarz-weißer Sieg eine Sensation wäre, stellte Cheftrainer Didi Kühbauer klar: „Wichtig wird sein, dass wir mit derselben Konsequenz ans Werk gehen wie in den letzten Wochen.“ Thomas Sabitzer wird nicht spielen. Der Vertrag mit dem Stürmer wurde zwar bis 2024 verlängert, der 21-Jährige aber umgehend an die WSG Tirol verliehen. Dort schoss Sabitzer im Vorjahr neun Tore.

Schauplatz Amstetten: Eine ganz besondere Situation ergab die Auslosung für Blau-Weiß Linz. Die Stahlstädter sind am Mittwoch (19) und dann am Samstag bei Zweitliga-Tabellenführer Amstetten zu Gast. „Für uns in Wahrheit nichts Besonders. Wir werden im Cup auf drei, vier Positionen rotieren. Das hätten wir aber auch gegen jeden anderen Gegner gemacht“, betonte Sportdirektor Tino Wawra.

Von Tobias Hörtenhuber