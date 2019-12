Für Nehammer sind Entschuldigungen fällig

„Hier wären jetzt einige Entschuldigungen fällig“, sagt ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer zum Umstand, dass die Staatsanwaltschaft Wien einen Strafantrag gegen jenen Oberösterreicher eingebracht hat, der im Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre gefälschte ÖVP-interne Mails in Umlauf gebracht haben soll. Die Causa hatte die ÖVP im Juni selbst publik gemacht. Die gefälschten Mails sollten belegen, dass ÖVP-Chef Sebastian Kurz und der Wiener ÖVP-Obmann Gernot Blümel bereits vor dessen Veröffentlichung Kenntnis vom Ibiza-Video mit Heinz- Christian Strache hatten. Dem in U-Haft sitzenden Oberösterreicher wird schwerer gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen.

„Es ist gut, dass am Ende die Wahrheit immer ans Licht kommt und der mutmaßliche Täter nun in U-Haft sitzt“, so Nehammer. Entschuldigung würde er sich von jenen politischen Mitbewerbern erwarten, die gemutmaßt hätten, „wir würden die Unwahrheit sagen oder hätten gar etwas inszeniert“. Jetzt habe sich bestätigt, dass es sich bei den Mails „um dreiste Fälschungen handelte, wie wir immer sagten“, so der ÖVP-General.