Für Neues braucht es Tüftler – und Geld

Kommentar zur Digitalisierung.

Die Medizin macht Riesenschritte in Richtung Digitalisierung – sowohl was die Technik, als auch was die Dokumentation betrifft. Erstere macht es etwa durch den Einsatz von Sensoren möglich, dass Epileptiker vor einem Anfall gewarnt werden können.

Zweiterer Bereich sorgt durch den Einsatz künstlicher Intelligenz und „Human Activity Recognition“ dafür, dass Patienten zielgerichteter versorgt werden können. Beteiligt sind u.a. FH OÖ, Softwarepark Hagenberg, das KH der Barmherzigen Brüder in Linz und private Firmen.

Für beides braucht es Forscher, die an Unis, FHs sowie in Start-ups mit unermüdlichem Einsatz oft jahrelang an den Lösungen forschen. Wenn die Politik sie dabei mit Geld unterstützt, geschieht das nicht uneigennützig. Denn neue Technologien im Gesundheitsbereich bringen allen etwas: Den Patienten, dem Gesundheitssystem und dem Wirtschaftsstandort, der sich dank innovativer Unternehmen im internationalen Wettbewerb weiter behaupten kann.