Für Österreich beginnt die EM mit dem Endspiel

Handball: Am Freitag erfolgt der Auftakt in Porec gegen Weißrussland

Nach der offiziellen Verabschiedung am Dienstag nimmt Österreichs Handball-Nationalteam am Mittwoch die Reise ins kroatische Porec in Angriff. Dort steigen ab Freitag die drei Vorrundenspiele der EM.

Bereits die Auftaktpartie gegen Weißrussland wird für die rot-weiß-rote Equipe zu einem echten Endspiel: Weil danach Weltmeister Frankreich und Vizeweltmeister Norwegen warten, steht und fällt der für die Hauptrunde erforderliche Top-3-Platz wohl mit dem Match gegen die Osteuropäer. „Das ist unser Finalspiel“, weiß Kapitän Thomas Bauer. „Wir haben nur Weißrussland im Kopf. Unser Ziel ist klar weiterzukommen“, betonte auch Teamchef Patrekur Johannesson.

Keine Zweifel trotz Pleiten

Die beiden Testspielpleiten zuletzt gegen Tschechien (23:26 und 21:35) ließen bei den Österreichern, die sich mit ihrem 17-Mann-Kader seit 2. Jänner in der Südstadt vorbereiten, keine Zweifel aufkommen: „Wir haben die Fähigkeit, gut zu spielen. Das haben wir bereits bei vielen Großveranstaltungen in der Vergangenheit gezeigt“, meinte Verbandspräsident Gerhard Hofbauer.

600 Schlachtenbummler

Zählen dürfen die heimischen Handballer in jedem Fall auf breite Fanunterstützung. „Mit einem 600-Mann starken rot-weiß-roten Fanblock stellen wir einen ÖHB-Rekord bei Auslandsspielen auf“, freute sich ÖHB-Generalsekretär Bernd Rabenseifner.

Als erste Nation überhaupt bei einer EM-Endrunde eröffnet man ein eigenes Österreich-Haus in Porec. Das Lokal „Epoca“ wird zum zentralen Treffpunkt für die Anhänger, auch ein Fantalk mit Teamtrainer Johannesson ist geplant. „Wir hoffen, dass dadurch so etwas wie Heimspielatmosphäre entsteht“, erklärte ÖHB-Routinier Robert Weber.