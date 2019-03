Für sachliche Debatte über das AK-Wahlrecht

„Gut, dass zumindest in OÖ etwas mehr an Sachlichkeit herrscht, wenn es um die von ÖAAB-Obmann August Wöginger aus guten Gründen angestoßene Reform des Arbeiterkammerwahlrechts geht. Die hysterischen Verbalattacken der Wiener Genossen auf den ÖVP-Klubobmann sind einmal mehr der Beweis für den schlechten und untergriffigen Stil der Sozialdemokratie“, so ÖAAB-Landessekretär Wolfgang Brandstätter. Dieses „hysterisches Gejammer“ über einen angeblichen „Angriff auf die Demokratie“ sei völlig unverständlich. Es müsse gerade in einer Demokratie erlaubt sein, Verbesserungsvorschläge einzubringen. Die Probleme mit fehlenden Stimmzettel und nicht oder mehrfach zugestellten Wahlunterlagen könne man nicht ignorieren. Der ÖAAB Oberösterreich fordert deshalb, sich nach der geschlagenen Wahl eingehend mit einer Änderung des Wahlrechts zu befassen. Wenig können die schwarzen Arbeitnehmervertreter dem Vorschlag des oö. AK-Präsidenten Johann Kalliauer abgewinnen, alle Unternehmen ab einer gewissen Größe zu Betriebswahlsprengel zu zwingen. Das bringe vor allem für dislozierte Betriebe und Unternehmen mit einer hohen Filialdichte eine kaum zu überwindende Hürde.

Morgen startet übrigens offiziell die AK-Wahl in OÖ: 556.590 Wahlberechtigte können bis 1. April per Brief, in öffentlichen Wahllokalen oder in ihrem Betrieb die Stimme abgeben, ein vorläufiges Endergebnis soll dann am 2. April, das endgültige am 5. April vorliegen.