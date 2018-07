Für Seehofer wird die Zeit knapp

Von Harald Gruber

Am 11. Juli haben sich Deutschlands Innenminister Horst Seehofer und sein italienischer Amtskollege Matteo Salvini in Innsbruck zu einem Vier-Augen-Gespräch getroffen — Thema: das Verlangen Deutschlands, dort aufgegriffene Flüchtlinge, die in die Zuständigkeit Italiens fallen, zurückzunehmen. Das Gleiche verlangt Berlin von Griechenland und Spanien. Seehofer und Salvini haben in Innsbruck ein weiteres Treffen auf Beamtenebene fixiert, das am 19. Juli stattgefunden hat und darauf aufbauend ein nächstes Ministertreffen noch im Juli.

Österreich massiv betroffen

Sollte bis Ende Juli, Anfang August aber seitens der Italiener noch immer keine Bereitschaft da sein, käme, so die Drohung des deutschen Innenministers Österreich ins Spiel. Dann würde nämlich Deutschland dazu übergehen, Flüchtlinge mit Registrierung oder Asylverfahren in einem anderen EU-Land einfach über die Grenze nach Österreich zurückzustellen!

Die Dimensionen der auf Österreich dann zukommenden Herausforderung gehen aus dem VOLKSBLATT vorliegenden Daten des deutschen Innenministeriums hervor: Allein im ersten Halbjahr 2018 hat Deutschland 28.675 Übernahmeersuchen an andere EU-Staaten gerichtet. Im Gesamtjahr 2017 waren es laut der Unterlage 64.267 Übernahmeersuchen, von denen aber nur 7102 mit anderen EU-Staaten positiv erledigt werden konnten. An Italien richtete Deutschland im Vorjahr beispielsweise 22.706 Übernahmeersuchen, tatsächlich nahmen die Italiener aber nur 2100 Flüchtlinge wieder zurück!

Einen von Deutschland, Österreich und der EU ausgelegten Köder haben die Italiener jetzt einmal nicht gefressen: die Errichtung von EU-finanzierten Rettungszonen auf beiden Seiten des Mittelmeeres, aus denen nur schutzwürdige Flüchtlinge auf teilnehmende EU-Staaten verteilt, die restlichen rasch in die Herkunftsländer zurückgebracht würden. Reaktion aus Rom: „Wir fordern keine Almosen aus EU-Kassen, sondern den Stopp der Flüchtlingsströme!“ Die Rechnung der Italiener klingt dabei recht einfach: „Weniger Abfahrten in Libyen = weniger Ankünfte in Italien.“ Bleibt also abzuwarten, inwieweit und von wem den Italienern in den nächsten Tagen noch ein Übernahmeabkommen mit Deutschland schmackhaft gemacht werden kann.