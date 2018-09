Für stärkere EU-Grenzschützer

Einigkeit gibt es zwischen Bundeskanzler Sebastian Kurz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Bezug auf eine Stärkung der EU-Grenzschutzbehörde Frontex. Die südeuropäischen Länder müssten sich beim Thema Migration auch helfen lassen: Damit sprach sich Kurz bei einem Besuch Macrons in Paris im Vofeld des EU-Gipfels in Salzburg für eine Frontex-Stärkung aus und wies die Skepsis von Ländern wie Italien oder Spanien zurück.

Frankreichs Präsident Macron unterstrich seinerseits, dass es in der Migrationspolitik eine „bessere Kontrolle der Ankünfte, Schutz unserer Grenzen, Stärkung von Frontex und Dialog mit den Transit-und Herkunftsländern“ und gleichzeitig „eine Verbesserung unserer Politik der Rückführungen“ brauche – „um das Gleichgewicht Europas zu sichern und unsere Mitbürger zu schützen“, bei gleichzeitigem „Respekt vor unseren Werten“.

Im Zusammenhang mit dem im Dezember geplanten EU-Afrika-Gipfel in Wien hofft Kurz auf Unterstützung aus Paris: Denn „Frankreich ist ein sehr starkes Land in Afrika und hat viel Einfluss dort.“ Generell gelte es, die Brückenbauer in Europa zu unterstützen und innereuropäische Spannungen abzubauen, betonte er in seiner Funktion als EU-Ratsvorsitzender.