Für Trump wird es nun ziemlich eng

Wieder einmal steht für US-Präsident Donald Trump fest: „Es ist die größte Hexenjagd in der amerikanischen Geschichte.“ Doch dieses Mal könnte es wirklich eng werden für den US-Präsidenten.

Die Demokraten wollen ihn nämlich auf frischer Tat beim Amtsmissbrauch ertappt haben und daher des Amtes entheben: In einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj regte Trump Ermittlungen an, die seinem politischen Rivalen Joe Biden schaden könnten.

Er werde seinen persönlichen Anwalt Rudy Giuliani und Justizminister William Barr beauftragen, sich in der Sache bei Selenskyj zu melden, sagte Trump einem am Mittwoch vom Weißen Haus veröffentlichten Gesprächsprotokoll vom 25. Juli zufolge. In der Causa geht es um frühere Geschäfte von Bidens Sohn in der Ukraine.

Der damalige Vizepräsident und nunmehr aussichtsreiche Bewerber für dei demokratische Präsidentschaftskandidatur soll seinen Sohn mit der Forderung nach der Entlassung eines ukrainischen Staatsanwalts vor Korruptionsermittlungen geschützt haben. In dem Telefonat mit Selenskyj sagte Trump, es wäre gut, „wenn sie das prüfen könnten … es klingt für mich schrecklich“.

Viele Demokraten sehen es damit als erwiesen an, dass Trump sich der Hilfe einer ausländischen Regierung bedienen wollte, um Biden zu schaden und damit den Wahlkampf zu beeinflussen. Biden weist seinerseits den Vorwurf der Einflussnahme in der Ukraine zurück. Tatsächlich stand sein Sohn nie unter Korruptionsverdacht.

Ein weiterer explosiver Vorwurf, wonach Trump bei seiner Forderung nach Biden-Ermittlungen 400 Millionen US-Hilfsgelder als Druckmittel eingesetzt haben soll, schien von dem Protokoll des Telefonats aber zunächst entkräftet. Trump erwähnte mehrfach, dass die USA sehr viel für die Ukraine tun würden, die Hilfsgelder wurden in dem Gespräch aber nicht erwähnt. Trump hatte deren Auszahlung verzögert. Selenskyj selbst sagte gestern, er habe sich nicht unter Druck gesetzt gefühlt.

Die Demokraten im Repräsentantenhaus hatten unter Führung von Nancy Pelosi die Vorbereitungen für ein Impeachment-Verfahren eingeleitet (siehe Stichwort). Sie werfen Trump wegen des Umgangs mit der Ukraine Verfassungsbruch vor. Auf die Ankündigung der Demokraten reagierte dieser mit wütenden Tweets, zeigte sich aber zuversichtlich, dass die neueste „Hexenjagd“ ihm politisch nützen werde.