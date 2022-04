„Für uns alle brechen neue Zeiten an“

„Ich glaube an die brückenbauende Kraft der Kunst“, sagt Rico Gulda, Intendant der Oö. Stiftskonzerte, die heuer unter dem „stillen Motto ,Neue Zeit(en)’“ von 11. Juni bis 31. Juli stattfinden.

Neue Zeiten brechen bei den 18 Konzerten nicht nur durch die — hoffentlich — post-pandemischen Bedingungen an, auch der Vorstand habe sich neu aufgestellt, wie die neue Obfrau Christine Haiden bei der Programmpräsentation betont. „Wir werden die Stiftskonzerte in bewährter Form weiterführen und weiterentwickeln.“ Es müsse auch eine Entwicklung geben, weist Haiden etwa auf das Erschließen neuer Räume hin. Neben den Fixstartern, Stift St. Florian, Kremsmünster und Lambach, wird heuer nach jahrelanger Pause auch wieder das Stift Wilhering bespielt.

Neue Präsidentin der Stiftskonzerte ist Maria Steiner, die die Konzertreihe als „elementaren Bestandteil des oberösterreichischen Kultursommers“ bezeichnet. Hauptsponsor ist neben dem Land OÖ die VKB-Bank.

Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine habe sich das Thema „Neue Zeit(en)“ noch einmal neu aufgeladen, wie Gulda sagt: „In diesem Zusammenhang brechen für uns alle neue Zeiten an.“ Man habe sich auch bewusst entschieden, weder russische Künstler — heuer sind das der Pianist Alexei Volodin und die Cellistin Anastasia Kobekina — auszuladen, noch russische Musik zu entfernen. „Es muss Platz geben für russische Kultur“, so Gulda, der auch darauf hinweist, dass die beiden auftretenden Künstler sich „klar für Frieden“ausgesprochen haben.

Eröffnet wird die Konzertreihe von einem oft gesehenen und gehörten Gast — jedoch in neuer Rolle. Violinist Emmanuel Tjeknavorian tritt am 11. und 12. Juni jeweils im Marmorsaal des Stifts St. Florian als Dirigent des Bruckner Orchesters in Erscheinung. Auf dem Programm stehen Werke von Mozart, Tschaikowsky, Ravel und Prokofjew.

Dem Nachwuchs ist heuer nicht nur das traditionelle Kinderkonzert — am 19. Juni Esther Planton als Turbo Thilda in St. Florian — gewidmet, erstmals bekommen auch die Preisträger des Wettbewerbs prima la musica am 24. Juni eine Bühne bei den Oö. Stiftskonzerten im Marmorsaal (Stift St. Florian). Damit auch junges Publikum die ehrwürdigen Stiftshallen stürmt, kann mit dem Jugendpass von allen bis 18 Jahre jedes Konzert um 1 Euro besucht werden.

Schubert, Reza, Jungwirth und Bruckner

Ausnahmecellistin Harriet Krijgh ist am 25. Juni im Stift Kremsmünster zu Gast und gibt mit Baiba Skride (Violine) und Magda Amara (Klavier) Brahms und Rachmaninoff. Das Atalante Quartett ist mit Mitra Kotte (Klavier) am 1. Juli im Stift Lambach zu hören, der künstlerische Leiter der Stiftskonzerte, Rico Gulda, mit Tenor Michael Schade und Schuberts „Die schöne Müllerin“ am 3. Juli in Kremsmünster.Zu einer „Feier der Sinne“laden Julia Stemberger und Christian Bakanic (Akkordeon) am 8. Juli nach Lambach, im Gepäck haben sie u.a. Texte von Yasmina Reza und Julian Barnes. Rudolf Jungwirths 2021 komponiertes Stück „murals“ kommt am 9. Juli in der Basilika in St. Florian zur Aufführung, ebenso wie Bruckners „Achte“ — es spielt das Bruckner Orchester Linz unter der Leitung von Markus Poschner.

„Vokalen Glanz“verspricht Gulda für den 16. Juli in Wilhering mit voces8 und am 17. Juli in St. Florian mit dem Jupiter Ensemble. Eine Schubertiade erwartet die Zuhörer dann am 24. Juli in St. Florian mit Schauspielerin Chris Pichler, Bariton Klemens Sander, Lorenz Duftschmid (Arpeggione) und Paul Gulda am Hammerflügel.

Heuer erstmals auf dem Programm der Oö. Stiftskonzerte steht am 26. Juni ein Open Air mit Thomas Gansch, Leonhard Paul und Alber Wieder im Stiftskellergarten des Stifts St. Florian und am 22. Juli ein musikalischer Rundgang durch das Stift Kremsmünster, bei dem sieben Künstlerinnen und Künstler unbekannte Orte bespielen werden.

Karten für alle Konzerte (stiftskonzerte.at) ab 8. Mai