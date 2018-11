Für Whisky-Liebhaber entsteht im Mühlviertel eine „Hall of Fame“

Von Heinz Wernitznig

ALBERNDORF — Für Whisky-Liebhaber ist sie schon lange kein Geheimtipp mehr, jetzt hat die Destillerie Affenzeller in Alberndorf (Bez. Urfahr-Umgebung) auch noch eine prestigeträchtige Auszeichnung von höchster Stelle erhalten. Ihr Schauprojekt-Konzept wurde vom Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus zu einem von sechs touristischen „Leuchtturmprojekten“ in Österreich gekürt. Deren Vorhaben werden vom Bund in Summe mit einer Mio. Euro gefördert.

bezahlte Anzeige

Konkret wird das Ausflugsziel im Mühlviertel – jährlich absolvieren rund 25.000 Besucher eine Verkostung in der Destillerie – um neue Attraktionen wie einer Online-Führung und einen Multimedia-Kinosaal erweitert. Auch der Außenbereich erhält ein Facelifting. „350.000 Euro fließen in den touristischen Bereich, insgesamt investieren wir aber eine Million Euro, um die Besten in unserer Branche zu werden“, sagt Firmenchef Peter Affenzeller im Gespräch mit dem VOLKSBLATT.

Höchster Genuss

Allzu viel will er aber aus Konkurrenzgründen nicht verraten. Nur so viel: Ein Highlight werde auf alle Fälle die geplante „Hall of Fame“ für Whisky-Liebhaber. Dabei erhalten Kunden einen eigenen Schlüssel, mit dem sie Zugang zu ihrem persönlichen Fass bekommen. Anschließend kann der Hochprozentige bequem in der Lounge genossen werden.

Pro Jahr erzeugt die Destillerie, die inklusive der Familienmitglieder zwölf Personen beschäftigt, bis zu 30.000 Liter Whisky, zudem wird auch Gin feilgeboten.

Als sein Erfolgsrezept sieht Affenzeller, der noch vor gut zehn Jahren wegen seiner Ambitionen, das Nationalgetränk der Iren und Schotten in Oberösterreich salonfähig zu machen, milde belächelt wurde, das Bekenntnis zu Qualität und Regionalität. Positiv ausgewirkt hätten sich auch die vielen Kooperationen. Aus einer ist ein Hubschrauber-Landeplatz entstanden.