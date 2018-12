Fürs Silvester-Feuerwerk gibt man in OÖ rund eine Million Euro aus

LINZ — Das Feuerwerk zum Jahreswechsel gehört für viele Oberösterreicher zu einem gelungenen Silvesterabend dazu. „In Oberösterreich wird an rund 900 Verkaufsstellen zwischen Weihnachten und Silvester etwa eine Million Euro Umsatz mit Feuerwerkskörpern gemacht. Das Geschäft rund um den Jahreswechsel macht rund 80 Prozent des Jahresumsatzes aus“, berichtet Dieter Wurzer, Geschäftsführer des Landesgremiums des Baustoff-, Eisen-, Hartwaren- und Holzhandels in der WKOÖ, wozu auch der Pyrotechnikhandel gehört. Um die 50 Euro gebe der Käufer durchschnittlich für Feuerwerksartikel aus — aber es gebe natürlich auch Kunden, die sogar einige Hundert Euro für ihr ganz privates Feuerwerk aufwenden würden, so Wurzer weiter.

„Vulkane“ in, laute und effektlose Artikel out

Vor allem sei die Nachfrage nach hochwertigen und besonders effektvollen Artikeln — etwa Vulkane mit einer Steighöhe von fünf bis sechs Metern und einer Brenndauer von rund einer Minute — auch heuer wieder klar im Fokus der Konsumenten. Nahezu gänzlich „out“ seien laute und krachende Artikel ohne jeglichen Effekt. Ein privates Feuerwerk birgt aber auch diverse Risiken und Gefahren; hier gilt: Sicherheit geht vor! An der CE-Kennzeichnung erkennt man sichere und legale Produkte. Aufpassen sollte man hingegen bei Importware aus Tschechien: Diese Artikel sind potenziell gefährlich, zu einem Großteil auch illegal und haben in den vergangenen Jahren immer wieder zu schweren Unfällen geführt. Aber auch in der Anwendung müssen die Sicherheitshinweise unbedingt beachtet werden. Vor allem Betrunkene oder gar Kinder dürfen nicht mit pyrotechnischen Gegenständen hantieren.

Hohe Geldstrafen drohen

Das hat unter anderem auch strafrechtliche Konsequenzen: Feuerwerksartikel der Kategorie F2 dürfen nur Personen überlassen werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Dabei zählt nicht nur der Verkauf selbst, sondern auch die bloße Weitergabe an einen Minderjährigen. Ein Vater, der seinem zwölfjährigen Sohn einen Artikel der Kategorie F2 überlässt, könnte hier eine Strafe von bis zu 3600 Euro ausfassen.