Full House-Schauspieler Bob Saget gestorben

Trauer um US-Schauspieler und Komiker Bob Saget: Der TV-Star, bekannt aus der Erfolgs-Sitcom „Full House“, wurde nach Angaben der Polizei in Florida am Sonntag tot in einem Hotelzimmer gefunden.

Wie die Behörde im Bezirk Orange County auf Twitter mitteilte, wurden am Unglücksort keine Spuren eines Verbrechens oder von Drogenkonsum festgestellt. Die Todesursache wurde zunächst nicht bekannt. Saget wurde nur 65 Jahre alt.

Der Standup-Komiker war in Florida auf einer Bühnentour unterwegs. Die Tour quer durch die USA sollte bis Juni andauern. Nach einem Auftritt in der Nacht zum Sonntag hatte sich Saget noch auf Twitter an seine Fans gewandt.

Der seit 2018 in zweiter Ehe verheiratete Schauspieler war vor allem für seine Rolle in der Hit-Sitcom „Full House“ bekannt, die von 1987 bis 1995 beim US-Sender ABC ausgestrahlt wurde. In der Serie ging es um den Vater von drei Kindern, der nach dem Unfalltod seiner Frau Hilfe ins Haus holt.

Saget übernahm die Rolle des Familienvaters Danny. An seiner Seite spielten unter anderem John Stamos, Candace Cameron Bure und Jodie Sweetin mit. Saget wirkte von 2016 bis 2020 auch in der Fortsetzung „Fuller House“ mit.

Viele Schauspielerinnen und Comedians zeigten sich bestürzt über die Todesnachricht. Wie das Magazin „People“ berichtete, äußerten sich auch Mary-Kate und Ashley Olsen zum Tod von Saget. Die Zwillinge spielten in „Full House“ die jüngste Tochter der Familie. „Wir sind zutiefst traurig, dass er nicht mehr bei uns ist. Aber wir wissen, dass er weiter an unserer Seite sein wird“, heißt es in einem Statement, das dem Magazin vorlag.

Auch Sagets Freund und Co-Star John Stamos meldete sich zu Wort: „Ich bin gebrochen, geschockt. Ich werde nie wieder so einen Freund wie dich haben. Ich liebe dich so sehr Bobby“, schrieb der Schauspieler und Musiker auf Twitter.

Oscar-Gewinnerin Whoopi Goldberg drückte in einer öffentlichen Reaktion ebenso ihr Beileid aus wie US-Komiker Billy Crystal. Der schrieb: „Ein großartiger Freund und einer der witzigsten und liebevollsten Menschen, die ich gekannt habe.“