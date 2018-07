Fulminante Percussion-Show

Von Paul Stepanek

Welch weiten Spielraum die Reihe „Klassik am Dom“ ihrer Basismarke „Klassik“ einräumt, wurde am 5. Juli im Open Air des internationalen Schlagzeug-Stars Martin Grubinger und seines Ensembles „Percussive Planet“ vor 3000 Besuchern eindrucksvoll demonstriert. Der unter dem Motto „Europa“ stehende Abend zeigte sich prallvoll mit allen denkbaren Varianten artistischer Perkussionskunst, die überwiegend zeitgenössische Werke zelebrierte.

Mit unglaublicher Virtuosität

Die Mitglieder des 20 Herren umfassenden Ensembles agierten in Höchstform und hatten bei aller Konzentration ungemein Spaß an der scheinbar spielerischen Gestaltung kompliziertest verstrickter Rhythmen; voran natürlich Martin Grubinger selbst, der zwar die Band-Leadership seinem Vater übergab, aber mit unglaublicher Virtuosität seine Vielseitigkeit bewies und im Besonderen atemberaubende Kunststücke auf seinem Lieblingsinstrument, der Marimba, sehen und hören ließ.

Apropos sehen: Das Trommelfeuer der akustischen Eindrücke vermischte sich mit flirrenden Bühnenvideos, der Verdopplung des Bühnengeschehens und des Ambientes durch zwei große Videowalls und einer ideen- und abwechslungsreichen Lichtinstallation, die den Dom verzierte. Angesichts dieses optischen und akustischen Overkills konnte einem spätestens nach einer Stunde der Fortissimo-Dauerbeschallung schon Hören und Sehen vergehen. Da erwiesen sich willkürlich eingestreute Videos, in denen Grubinger Prominente von Van der Bellen bis Poschner zu Schlagwerk-Spielchen animierte, als hilfreich: Sie gönnten manch betrommelten Trommelfellen kurze Erholungsphasen. Die musikalisch-melodiöse Essenz des Gebotenen trat selten in den Vordergrund, da auch die kompetente Bläser-Partie (4 Trompeten, 4 Posaunen) überwiegend rhythmische Akzente zu setzen hatte: Am ehesten war sie in einer Bernstein-Hommage, einer starken Schostakowitsch-Paraphrase und in Keiko Abes „Rhythm Rhapsody“ zu entdecken.

Dass zum Schluss des zweistündigen Konzerts — zwar themengemäß — Beethovens „Ode an die Freude“ aus der IX. Sinfonie, interpretiert vom Bruckner Orchester und dem Hard-Chor, als „Europa-Hymne“ zugespielt wurde, ist ein wenig rätselhaft: Denn nichts hätte den substanziellen Mangel einer reinen Percussion-Show besser aufzeigen können. Dennoch starker Beifall der Fan-Gemeinde.