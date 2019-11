Fusions-Debatte ist „positives Zeichen“

Die Ankündigung einer Bürgerbewegung, sich für eine Fusion der Gemeinden Eferding, Fraham, Hinzenbach und Pupping einsetzen zu wollen, hat für lebhafte Diskussionen gesorgt. Wie berichtet, haben Privatpersonen aus den vier Gemeinden die Bürgerinitiative „Zukunft.Region.Eferding“ gegründet, um eine „sachliche Diskussion“ über eine Gemeindezusammenführung in Gang zu bringen.

Gemeinde-Landesrat Max Hiegelsberger sagt dazu gegenüber dem VOLKSBLATT, er finde es „als sehr positives Zeichen, dass die Bevölkerung im Raum Eferding aktiv über die Zukunft ihrer Gemeinden nachdenkt und aktiv wird“. Die Initiative sagt, dass sie bereits 300 Unterstützer gewonnen hat, die sich „eine parteiunabhängige Aufklärung und objektive Informationen wünschen“. Landesrat Hiegelsberger wiederum betont: „Sollten am Ende des Diskussionsprozesses die betroffenen Gemeinden von sich aus eine Fusion anstreben, wird das Land Oberösterreich diese natürlich voll unterstützen“. Leicht wird es freilich nicht, auf einen grünen Fusionszweig zu kommen, das zeigen erste politische Reaktionen aus der einen oder anderen Gemeinde. Wobei am Ende ohnehin die Bürger am Wort sein sollen: „Der Abschluss dieses Prozesses soll eine demokratische Befragung der Wahlberechtigten der besagten vier Gemeinden mit gleichlautender, objektiver Fragestellung bilden,“ so die Initiative.