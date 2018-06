Fußball: Fränky Schiemer bleibt Manager der SV Ried

In einer Vorstandssitzung hat die SV Guntamatic Ried nach dem Verpassen des Aufstiegs in die Fußball-Bundesliga erste Weichen für die kommende Saison gestellt. Klar ist nun: Fränky Schiemer, der die Vertrauensfrage gestellt hat, bleibt Manager der Innviertler, wie er im Gespräch mit dem VOLKSBLATT bestätigte.

Von Roland Korntner

„Es war mir wichtig, dass mir der Vorstand das Vertrauen ausgesprochen hat, da wir das gesteckte Ziel nicht erreicht haben“, erklärte Schiemer: „Ich bin selbstkritisch genug, dass ich weiß, dass da viel an mir festzumachen ist, denn den Kader und das Trainerteam habe ich zusammen gestellt“, betonte Schiemer.

„Mir liegt viel an diesem Verein und ich will den Nicht-Aufstieg korrigieren“, erklärte der Ex-Teamspieler, der laut eigener Aussage auch „andere Angebote hatte“. Seine Konzentration gilt aber längst wieder der SV Ried. Nächster Schritt sei die Entscheidung der Trainerfrage: „Die Gespräche laufen, ich habe eine klar Wunschvorstellung.“

Wer dies ist und ob Interimstrainer Thomas Weissenböck in diesen Überlegungen eine Rolle spielt, wollte Schiemer nicht kommentieren. Nur soviel: Die Entscheidung soll möglichst bald fallen, vielleicht sogar noch diese Woche.

Denn die Zeit drängt, schon am 18. Juni ist Trainingsstart. Und bis dahin gilt es noch viele weitere Fragen zu klären. Einerseits natürlich, wie hoch das Budget künfig sein wird: „Es wird einiges wegfallen und muss an die Umstände angepasst werden“, so Schiemer. Schon letzte Saison hatte man die Kaderkosten ja nach dem Abstieg aus der Bundesliga um eine Million Euro reduziert. Nun folgt ein weiterer Einschnitt, der sich vor allem auf die Breite des Kaders auswirken wird.

Doch Schiemer zeigte sich überzeugt, „dass wir eine gute Mannschaft aufs Feld bringen werden, die sich in der zweiten Liga nicht verstecken muss.“ Sein Ziel: „Wir wollem mit Kontinuität etwas aufbauen, um in den nächsten Jahren wieder in der Bundesliga zu spielen.“ Den Aufstieg schon kommende Saison werde man aber nicht „mit aller Gewalt“ anpeilen. Eine Lehre, die man wohl aus der letzten Saison gezogen hat.

Stimmen, die den Riedern nach dem Nicht-Aufstieg den finanziellen Crash prophezeien, tritt der Manager indes vehement entgegen: „Das stimmt nicht, dafür sind wir zu gut aufgestellt, dafür ist der Zusammenhalt im Verein zu groß. Es wird mit dem Profibetrieb weitergehen, auch wenn es nicht leicht wird“, so Schiemer.