Fußball: LASK vor Liga-Restart auf Trainingslager in Windischgarsten

Fußball-Bundesligaspitzenreiter LASK begibt sich vor dem Neustart Anfang Juni ab Dienstag in ein fünftägiges Trainingslager. Um eine sowohl in gesundheitlicher als auch sportlicher Hinsicht bestmögliche Vorbereitung zu gewährleisten, gastiere man bis Sonntag in Windischgarsten, teilte der Klub mit, der wegen Verstößen gegen das corona-bedingte Mannschaftstrainingsverbot Sanktionen entgegensieht.

Im Dilly-Resort in Windischgarsten würden alle anwesenden Personen, einschließlich der Hotel-Mitarbeiter, regelmäßigen Corona-Testungen unterzogen, hieß es in einer Mitteilung der Linzer vom Montag außerdem.

Nach dem Trainingslager absolvieren die Oberösterreicher am 27. Mai in Pasching ihr einziges Testspiel gegen Liga-Schlusslicht St. Pölten. Dieses werde unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit stattfinden.