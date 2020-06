Fußball: Leipzig in Augsburg ohne Sabitzer – Wolf operiert

RB Leipzig will nach der verpassten Vizemeisterschaft die Saison in der deutschen Fußball-Bundesliga zumindest auf Platz drei beenden. Marcel Sabitzer wird im abschließenden Spiel am Samstag beim FC Augsburg aber nicht dabei sein. Der ÖFB-Teamspieler fällt mit einer Knieprellung aus, wie Trainer Julian Nagelsmann am Donnerstag bekannt gab. Fehlen wird auch Hannes Wolf nach einer Fuß-Operation.

Der 21-Jährige unterzog sich am Dienstag einem Eingriff an seinem im Vorsommer schwer verletzten Fuß. Eine Platte zur Unterstützung der Verheilung nach einem Knöchelbruch wurde entfernt.

“Es ist unser klares Ziel, Dritter zu werden. Zum einen aus wirtschaftlichen Gründen, weil es dafür mehr Geld gibt. Zum anderen gehören wir in dieser Saison auf Platz drei, wenn man Hin- und Rückrunde zusammenrechnet”, sagte Nagelsmann. Um sicher Dritter zu werden, muss Leipzig in Augsburg gewinnen.