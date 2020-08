Östereichs Fußball-Nationalmannschaft muss in den Nations-League-Spielen am 4. September in Oslo gegen Norwegen und am 7. September in Klagenfurt gegen Rumänien auf David Alaba und Florian Kainz verzichten. Das gab der ÖFB am Donnerstag bekannt.

Alaba erhielt nach dem Champions-League-Triumph mit dem FC Bayern München wegen Adduktorenproblemen eine Pause, Köln-Profi Kainz laboriert an Knieschmerzen. Maximilian Wöber wurde nachnominiert.