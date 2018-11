Fußball-Team ist nicht auf Touren gekommen

Nur ein Tor in Nations League, aber Foda will „nicht alles schlechtreden“ und Sieg in Belfast

Die rot-weiß-rote Fußball-Nationalmannschaft ist in der neuen Nations League nicht richtig auf Touren gekommen. Vier Punkte aus drei Spielen und eine Tordifferenz von 1:1 sprechen eine klare Sprache. „Es gibt so Phasen, in denen man kein Tor schießt“, will Teamchef Franco Foda die derzeit herrschende Offensivflaute nicht überbewerten. Wobei das 0:0 am Donnerstag gegen Bosnien-Herzegowina unterm Strich in die Kategorie „eher glücklich“ fällt, denn die Gästen hatten über 90 Minuten ein deutliches Chancenplus, die Hausherren nur eine wirklich starke Phase unmittelbar nach der Pause.

Der schon vor dem letzten Gruppenmatch am Sonntag (18 Uhr/live ORF eins) in Belfast gegen Nordirland einzementierte zweite Platz ist für Foda kein Beinbruch. „Deswegen darf man nicht alles schlechtreden, alle Spiele waren sehr eng, da entscheiden Kleinigkeiten“, betonte der Deutsche. Zwar ging er mit der ersten Halbzeit hart ins Gericht. „Das war zu wenig, zu verhalten, zu langsam, zu unpräzise, da waren wir in den Zweikämpfen nicht präsent, da hat die letzte Überzeugung gefehlt“, meinte Foda zu den ersten 45 Minuten.

bezahlte Anzeige

Auch zweiter Platz könnte zum Play-off reichen

Mit der zweiten Hälfte war Foda aber sehr zufrieden, da habe man „richtig gut gespielt, das war ein offener Schlagabtausch“, so der Teamchef, der auch mehrmals die Qualität des Gegners hervorstrich: „Bosnien hat eine tolle Mannschaft, bekommt kaum Tore, pflegt ein schnelles Umschaltspiel und hat vorne mit Dzeko einen Weltklasse-Stürmer.“ Nicht umsonst habe sie von den letzten zwölf Spielen nur eines verloren.

„Wir werden noch einmal alles raushauen“

Davon, dass das Spiel in Nordirland zur Bedeutungslosigkeit verkommt, will Foda nichts wissen. „Der Modus der Nations League ist kompliziert, ein Sieg ist wichtig, wir werden noch einmal alles investieren und rausholen und wollen das Jahr mit einem Sieg abschließen“, versicherte der 52-Jährige. Was er genau meint? Der zweite Gruppenplatz könnte doch noch zur Teilnahme am Play-off im Frühjahr 2020 reichen, falls sich ein oder mehr Gruppensieger in der regulären Qualifikation fix für die EM 2020 qualifizieren. Es profitiert aber der punktebeste Zweite. Keinen Einfluss hat der Ausgang der Partie freilich für die Auslosung EM-Qualifikation am 2. Dezember, Österreich wird fix aus Topf zwei gezogen.

Alternativen gesucht! Chance für Goiginger?

Gut möglich auch, dass Foda die eine oder andere personelle Alternative wie LASK-Flügelflitzer Thomas Goiginger zum Einsatz bringt. Grund für Umstellungen gibt es jedenfalls: Marko Arnautovic (Knieprobleme) oder Peter Zulj (angeschlagen) drohen auszufallen, Florian Kaintz wurde gegen Bosnien-Herzegowina aufgrund einer ganz schwachen Leistung schon zur Pause ausgewechselt. Zudem könnte Konrad Laimer das U21-Team am Dienstag gegen Griechenland verstärken.