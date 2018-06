Fußball: Thomas Weissenböck bleibt Trainer der SV Ried

Thomas Weissenböck bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der SV Guntamatic Ried, das verriet Finanzchef Roland Daxl dem VOLKSBLATT.

Von Roland Korntner

„Wir glauben, dass er nachhaltig die beste Lösung ist für den Weg, den wir einschlagen wollen“, so Daxl. Denn klar ist, die Innviertler müssen nach der verpassten Rückkehr in die Fußball-Bundesliga den Rotstift ansetzen.

„Wir müssen in allen Bereichen sparen und die Effizienz steigern. Und wir wollen noch mehr unsere eigenen, jungen Spieler forcieren“, erklärte Daxl. Und die kennt kaum jemand so gut wie Weissenböck.

Er fungierte ja bis zuletzt als Leiter der Rieder Akademie, ehe er im Saisonfinale zusätzlich als Intimstrainer einsprang und aus acht Spielen 16 Punkte holte.

Was das Budget betrifft, gilt es laut Daxl, vorsichtig zu planen: „Wir haben durch die Ligareform weniger Heimspiele, wir wissen nicht wie sich die neue zweite Liga entwickelt und wir verlieren das TV-Geld.“

Das sind rund 400.000 Euro: „Wir werden über ein Budget von knapp vier Millionen verfügen, darin sind allerdings der Nachwuchs und die Akademie inkludiert“, betonte Daxl.

Freue mich über Vertrauen

Mittels Aussendung nahmen dann auch noch Manager Fränky Schiemer und Weissenböck Stellung: „Thomas Weissenböck hat in den vergangenen Wochen als Cheftrainer eine sehr gute Arbeit geleistet, was auch sein Punkteschnitt von 2,0 klar zeigt. Er hat es sich deshalb verdient, weiterhin als Cheftrainer der SV Guntamatic Ried zu arbeiten“, erklärt Schiemer.

Und Weissenböck meinte: „Ich freue mich sehr darüber, dass mir der Verein das Vertrauen weiterhin entgegenbringt. Ich stelle mich gerne der Herausforderung, dem Verein in dieser schwierigen Phase zu helfen. Wir werden sehr bald wissen, wie der Betreuerstab und auch der Kader aussehen werden. Dann können wir uns weitere Gedanken machen. Wir möchten uns in dieser Saison so gut wie möglich etablieren.“