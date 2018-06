Fußball-WM 2018 in Russland eröffnet

Mit einem farbenfrohen Fest und einem Show-Act des britischen Popstars Robbie Williams („Feel“) ist in Moskau die 21. Fußball-Weltmeisterschaft eröffnet worden. Der russische Staatschef Wladimir Putin sprach am Donnerstag vor dem Auftaktspiel der Gastgeber gegen Saudi-Arabien im Luschniki-Stadion von einem Feiertag für den Weltsport: „Die Liebe zum Fußball verbindet uns alle zu einer Mannschaft.“

Russland habe alles getan, um einen Feiertag für den Weltsport auszurichten. „Ich wünsche allen Mannschaften Erfolg und den Zuschauern unvergessliche Erlebnisse“, sagte der Präsident. FIFA-Präsident Gianni Infantino lobte in einer knappen, teilweise in Russisch gehaltenen Ansprache den Gastgeber.

Zuvor hatte Williams die rund 81 000 Zuschauer unter anderem im Duett mit Opernsängerin Aida Garifullina in Stimmung gebracht. Auch der frühere brasilianische Superstar Ronaldo hatte seinen Auftritt, als der WM-Ball ins aufwendig renovierte Stadion gebracht wurde.

Auf der Tribüne nahmen neben Putin zahlreiche Staatschefs Platz. Westeuropäische Spitzenpolitiker blieben der Eröffnung demonstrativ fern. Sie protestieren damit unter anderem gegen die schlechte Lage der Menschenrechte im größten Land der Erde. Kritiker der WM prangern zudem die überhöhten Kosten des Turniers an.

Russland ist erstmals Gastgeber einer Fußball-WM. Das Turnier in vier Zeitzonen und in elf Städten des Landes dauert bis zum 15. Juli und gilt als Prestigeprojekt von Putin. Die insgesamt 64 Spiele werden in vier Zeitzonen und in elf Städten des Landes ausgetragen. Das Finale findet am 15. Juli – ebenfalls in Moskau – statt. Titelverteidiger Deutschland bestreitet sein erstes Spiel am Sonntag gegen Mexiko.

Sportlich begann die WM direkt nach der Eröffnungsfeier mit dem Match von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien (17.00 Uhr MESZ). Das Auftaktspiel im Luschniki-Stadion hat sowohl für Russland als auch Saudi-Arabien bereits vorentscheidenden Charakter im Kampf um den Einzug in die K.o.-Phase haben, da die weiteren Gruppengegner Uruguay und Ägypten als Favoriten in Pool A gelten.

Auch die kühnsten Optimisten müssen sich eingestehen, dass die Auswahl des russischen Gastgeberlandes im Kampf um den Titel wohl keine Rolle spielen wird. In den jüngsten sieben Testspielen gab es für Russland keinen Sieg, so auch am 30. Mai beim 0:1 in Innsbruck gegen das ÖFB-Team.