Fußball-WM: Putin droht Ukraine

Wenige Tage vor der Fußball-WM in Russland hallt aus Moskau eine kaum verhüllte Kriegsdrohung gegen die Ukraine. Kremlchef Wladimir Putin warnte Kiew am Donnerstag vor militärischen Angriffen auf prorussische Separatisten in der Ostukraine während der nächsten Donnerstag startenden WM. „Wenn das passiert, wird es sehr schwere Folgen für die ganze ukrainische Staatlichkeit haben“, sagte Putin in seiner jährlichen TV-Fragestunde. Er „hoffe, dass es nicht zu solchen Provokationen kommt.“

In dem Konflikt sind seit 2014 mehr als 10.000 Menschen getötet worden. Offiziell gilt ein Waffenstillstand, der aber von beiden Seiten verletzt wird. Die Außenminister aus Deutschland, Frankreich, Russland und der Ukraine werden am Montag einen neuen Versuch machen, den Stillstand bei der Konfliktlösung zu überwinden.

Strache kein Veto gegen Russland-Sanktionen

Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) hat betont, dass Österreich kein Veto gegen eine Verlängerung der Russland-Sanktionen der EU einlegen wird. Österreich wolle die Sanktionen überwinden, aber: „Von unserer Seite wird es kein Veto geben, weil wir diesen Alleingang in der Europäischen Union nicht gehen werden. Das wäre nicht dienlich.“ Die Entscheidung über die Verlängerung der Sanktionen um weitere sechs Monate steht bis Ende Juni an.