Ein 79-jähriger Fußgänger, der am 9. Februar in Ansfelden (Bezirk Linz-Land) beim Überqueren eines Zebrastreifens von einem Lkw gerammt worden ist, ist am Donnerstag seinen Verletzungen im Spital erlegen.

Das berichtete die Polizei am Freitag. Der abbiegende Lastwagen hatte den Mann erfasst und einige Meter mitgeschleift.