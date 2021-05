G7 sollen vor Einigung auf internationale Mindeststeuer stehen

Nachdem die Diskussion schon in den vergangenen Tagen deutlich an Fahrt aufgenommen hatte, zeichnete sich gestern in den Verhandlungen der G7-Staaten über eine internationale Mindeststeuer für Unternehmen ein Durchbruch ab.

Eine Einigung im Kreis dieser großen Industrieländer sei am Freitag möglich, berichtete die „Financial Times“ am Montag.

In den Gesprächen auf höchster Ebene habe es in den vergangenen Tagen Fortschritte gegeben. G7-Mitglieder sind die USA und Kanada sowie Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien und Japan.

15 Prozent als Richtwert

Bereits in der vergangenen Woche war deutlich geworden, dass sich weltweit tätige Konzerne auf eine globale Mindeststeuer einstellen müssen. Die USA brachten dafür am Donnerstagabend einen Satz von 15 Prozent ins Spiel.

Deutschland und Frankreich hatten erklärt, sie hielten dieses Niveau für realistisch und rechneten mit einer Einigung noch in diesem Jahr. Sie hoffen, damit Steueroasen austrocknen zu können. Den Staaten entgehen jährlich Milliarden an Einnahmen durch Steuerflüchtlinge.