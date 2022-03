G7-Staaten beraten in Brüssel über Ukraine-Krieg

Die G7-Staaten sind in Brüssel zu ihrem Gipfeltreffen zum Ukraine-Krieg zusammengekommen. Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz empfing als aktueller G7-Vorsitzender am Donnerstag US-Präsident Joe Biden sowie die Staats- und Regierungschefs Frankreichs, Italiens, Kanadas, Großbritanniens und Japans in der belgischen Hauptstadt. Dort hatte zuvor ein Sondergipfel der NATO stattgefunden.

Deutschland hat in diesem Jahr den G7-Vorsitz inne. Im Anschluss an das Treffen der sieben großen Industriestaaten ist außerdem ein EU-Gipfel geplant. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj soll nach seiner Video-Ansprache beim NATO-Treffen auch bei den Beratungen der G7 per Video zugeschaltet werden.

Die USA kündigten in Brüssel neue Sanktionen gegen Russland an. Wie das Weiße Haus mitteilte, sollen unter anderem 48 Rüstungsunternehmen, 328 Mitglieder der Duma und zahlreiche Bankenmanager mit Sanktionen belegt werden. Zudem erklärte sich Washington zur Aufnahme von 100.000 Ukraine-Flüchtlingen bereit.

Mit einer möglichen weiteren Verschärfung der Sanktionen gegen Russland befasst sich nach dem G7-Treffen auch der EU-Gipfel, zu dem Biden als Gast geladen ist.