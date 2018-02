Kurz für stärkere Sicherheitspolitik-Zusammenarbeit Europas

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich am Samstag bei der Münchner Sicherheitskonferenz in seiner Europarede für eine stärkere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik unter Bedachtnahme auf die unterschiedlichen auch rechtlichen Möglichkeiten der einzelnen Staaten ausgesprochen. Österreich sei bereit, hier seinen Beitrag zu leisten, sagte Kurz.

Der Bundeskanzler plädierte im Sinne einer Stärkung der EU dafür, sich an die „ursprüngliche Idee“ der Europäischen Union und an das Motto „In Vielfalt geeint“ zu erinnern. Man müsse achtgeben, dass daraus nicht ein „neues europäisches Motto wird, nämlich ‚In Gleichheit getrennt'“.

Kurz unterstrich auch die Bedeutung eines Europas der Grundwerte, „die nicht verhandelbar sein dürfen“. Zudem müsse es einen Fokus auf die Wettbewerbsfähigkeit geben, so der Bundeskanzler in seinen Ausführungen zur zukünftigen Entwicklung Europas.

In der Vergangenheit sei man manchmal „falsch abgebogen“, sagte Kurz, der auch für ein „besseres Miteinander“ in der EU warb. Dabei gehe es auch um die Frage, wie man miteinander umgehe. „Dass es immer Interessenskonflikte geben wird, ist klar, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass der Blick aufeinander nicht immer richtig ist.“ Die Fliehkräfte nähmen zu, und manchmal werde aufeinander herabgeblickt.

Kurz nimmt heuer zum fünften Mal an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Für den Samstagnachmittag sind am Rande der Tagung Treffen des Bundeskanzlers mit der Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, dem Brexit-Chefverhandler der EU, Michel Barnier, sowie dem Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, vorgesehen. Kurz sagte am Freitag gegenüber Journalisten, dass er seinen Aufenthalt in München auch für die Vorbereitung der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2018 nützen könne.

Ebenfalls auf der Sicherheitskonferenz forderte EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ein Ende der einstimmigen Entscheidungen in der EU-Außenpolitik. Die Kommission werden in Kürze Vorschläge vorlegen, wie man zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen in diesem Bereich übergehen könne, sagte Juncker am Samstag. „Immer wieder stellen wir fest, dass die EU keine einheitliche Position findet“, sagte er mit Blick etwa auf China.

Die Einstimmigkeit könne nicht so bleiben, denn die EU müsse „weltpolitik-fähig“ werden. Das setze keine Änderung der EU-Verträge voraus. Der EU-Rat könne nach Artikel 31 selbst beschließen, zu qualifizierten Mehrheitsentscheidungen überzugehen. Dabei gehe es nicht um Militäreinsätze, sondern um Aspekte der „sanften Außenpolitik“.

Anders als Juncker sieht dies Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn: „Ich bezweifle sehr, dass die Abkehr von der bisher nötigen Einstimmigkeit wirklich mehr Einheit erzwingen kann“, sagte Asselborn in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. „Man kann von den EU-Staaten keine Solidarität für außenpolitische Positionen der EU einfordern“, sagte er.

Vorbehalte gegen einen Ausbau der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik wies Juncker zurück. Es habe lange Zeit Klagen gegeben, dass die EU nicht genug für ihre Verteidigung tue, so Juncker. „Jetzt machen wir das, und jetzt ist das auch nicht Recht“, beklagte der Kommissionschef.

Der deutsche Außenminister Sigmar Gabriel hat sich unterdessen für einen schrittweisen Abbau der EU-Sanktionen gegen Russland ausgesprochen. „Ich weiß, dass die offizielle Position eine andere ist“, sagte Gabriel am Samstag bei einem Treffen mit Russlands Außenminister Sergej Lawrow am Rande der Sicherheitskonferenz. Er forderte einen Waffenstillstand in der Ostukraine und den Abzug schwerer Waffen. Der SPD-Politiker unterstützte dabei ausdrücklich den Vorschlag des russischen Präsidenten Wladimir Putin, einen Waffenstillstand über einen UNO-Blauhelmeinsatz zu sichern.