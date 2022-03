„Gänsehautmoment“ — Ried steht zum vierten Mal im ÖFB-Cup-Finale

„Finale, Finale, Cup-Finale“ sangen die Fans. Oder: „Wir sind stolz auf unser Ried.“ Und die Mannschaft zelebrierte im Strafraum vor der Stehplatztribüne ein Freudentänzchen, feierte danach noch eine kleine Kabinenparty. „Finale, ooh, Finale, ooh“, drang aus den Katakomben.

Zu Recht: Zehn Jahre nach dem bisher letzten Einzug in ein ÖFB-Cupendspiel ist es wieder soweit: Die SV Guntamatic Ried hat am 1. Mai in Klagenfurt die Chance auf den insgesamt dritten Pokal-Triumph nach 1998 und 2011.

Nur anno 2012 haben die Innviertler die Krönung verpasst. Damals setzte es die einzige Final-Niederlage gegen Salzburg. Österreichs Serien-Champion könnte auch dieses Mal der Gegner sein. Die Bullen bestreiten ihr Halbfinale aber erst am 16. März in Wolfsberg.

„Ein unglaubliches Gefühl, ein echter Gänsehautmoment“, strahlte Ried-Torhüter Samuel Sahin-Radlinger nach dem Erfolg. Den eine von Anfang an ambitionierte Leistung ermöglichte. So hatten etwa Nene (33., 34. 50.) und Ziegl (59.) gute Möglichkeiten, ehe Seiwald vor 3700 Zuschauern die Führung für die Hausherren fixierte (61.). „Ein Traum, dass ich in so einem Spiel mein erstes Profi-Tor schießen kann“, strahlte Seiwald später.

„Im Finale alles möglich“

Als zehn Minuten danach Wießmeier per Foulelfer auf 2:0 erhöhte, schien die Partie schon gelaufen. Doch die Steirer, die gefällig mitspielten und durch Avdijaj eine dicke Chance vorgefunden hatten (58.), steckten nicht auf und verkürzten durch Sturm (78.). Damit war für eine heiße Schlussphase gesorgt, doch die Oberösterreicher brachten den Sieg über die Zeit.

„Aufgrund der zweiten Hälfte verdient“, strahlte auch Trainer Robert Ibertsberger, der sich nicht lange mit Analysen aufhielt: „Wir freuen uns, wir sind im Finale. Ich bin extrem stolz auf die Mannschaft.“ Die Mission ist aber noch nicht erledigt: „Im Finale ist alles möglich, egal, gegen wen.“

