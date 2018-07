Gammer „heizte“ zum Berg-Europameistertitel

„An den letzten beiden Wochenenden sind wir über 3500 Kilometer gefahren“, schnaufte Gammer. Die Reisen zu den Rennen in Italien und der Schweiz waren wenigstens keine leeren Kilometer.

Die Platzierungen 1, 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 2 und 4 in den bisherigen zehn Läufen zur FIM Bergrenn-Europameisterschaft bedeuten nämlich bereits vor dem letzten Rennwochenende in Frankreich den Titelgewinn in der Superbike-Klasse. Der Hinzenbacher Wolfgang Gammer, Edel-Fan von „Dottore“ Valentini Rossi, legte den Grundstein für den EM-Titel bei den Heimrennen in Landshaag und Julbach, wo er jeweils zum Tagessieg „heizte“.

Der BMW-Treiber aus dem Feldkirchener Heating-Factory-Stall liegt vor den letzten beiden Läufen in Petit Abergement (FRA) in zwei Wochen uneinholbare 57 Punkte vor Lokalmatador Jean-Luc David (Kawasaki). „Super, damit kann ich die Läufe in Frankreich als Training fürs nächste Jahr nutzen, die Strecke dort kenne ich ja noch nicht.“

