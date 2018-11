Ganz besondere „Schnäppchen“

250.00 Euro. Das ist der stolze Preis für einen der beiden Original-Feuerstühle RC 16 aus dem Hause Red Bull KTM Factory Racing. Das klingt auf den ersten Blick viel, ist es auch.Andererseits ist eine Viertelmillion Euro für ein exklusives Stück österreichischer Rennsportgeschichte so viel auch wieder nicht. Immerhin ist diese „Kati“ ein ganz besonderes Motorrad, was nicht nur bis in die Wolle orange gefärbte PS-Fans zugeben müssen.

Furore in der WM

Die RC 16 ist jenes Bike, mit dem Pol Espargaro (ESP) und Bradley Smith (GBR) in der Motorrad-WM für Furore gesorgt hatten. Mit eben jenem Zweirad fuhr Espargaro im letzten Saisonlauf 2018 sensationell auf das Podest, in den letzten beiden Jahren waren zudem etliche WM-Punkte auf das Konto der scharfen Braut gegangen.

Im Paket mit dem ersten MotoGP-Renner aus heimischer Produktion können Interessierte weitere „Zuckerl“ erstehen. Etwa eine komplette Rennausrüstung von Pol Espargaro, vom handsignierten Kopfschutz über den Anzug bis hin zu den Stiefeln, dazu winkt noch die Gelegenheit, bei einem MotoGP-WM-Wochenende live und hautnah dabei zu sein.

Ready to race

Alljährlich verlassen zigtausende Zweiräder die Fertigungstraßen in Mattighofen und Munderfing, bei keiner Maschine jedoch stimmt das KTM-Motto „Ready to race“ mehr, als bei diesen beiden RC16-Exemplaren.

In zwei Jahren Entwicklungszeit wurden die „Katis“ für den Renneinsatz präpariert, in tausenden Arbeitsstunden wurden jene sportlichen Gene, die KTM seit Jahrzehnten im Offroadbereich zu Seriensiegern machen, auf ein Straßenmotorrad übertragen. „Wir treten an, um zu gewinnen.“ Diese Ansage von KTM-CEO Stefan Pierer lässt erahnen, was an geballter Kraft und Dynamik hier auf zwei Rädern vor einem steht.

Spitzenleistung

Mehr als 260 PS aus einem Einliter-Vierzylinder, mehr als 350 km/h Spitze, diverse elektronische Fahrhilfen, Brembo-Zangen, Akrapovic-„Flüstertüte“, 157 Kilos.

Bradley Smith beschrieb die brachiale Technik mit einem mitleidigen Blick auf meine Wenigkeit trefflich. „Diese Maschine könntest Du nicht fahren.“ Stimmt, aber zum Fahren ist das Teil ohnehin zu schade.

Die Kontaktadresse lautet: rc16@ktm.com.

AHA