Ganz bitteres Aus für heroisch kämpfende Salzburger

2:1 gewonnen, aber doch verloren – eine fatale Fehlentscheidung der Unparteiischen brachte den FC Salzburg gegen Olympique Marseille um den Einzug ins Finale Europa-League. Der eingewechselte Rolando traf in der Verlängerung nach einem Eckball, der ganz klar keiner war (116.). Amadou Haidara (53.) und Xaver Schlager ließen Salzburg lange vom nächsten Wunder träumen.

Es war ein unglaublicher Fußball-Abend, der nur einen Makel hatte: Salzburg schoss nicht das 3:0, sondern Marseille das 2:1 in der Verlängerung, die Franzosen damit mit dem Gesamtscore von 3:2 weiter.

Fazit: Nicht die bessere Mannschaft steht im Endspiel, sondern die glücklichere.

Gegner von Marseille ist am 16. Mai in Lyon Atletico Madrid nach einem 1:0-Heimsieg über Arsenal (Gesamtscore 2:1).

Von Tobias Hörtenhuber

Volles Haus

Nachdem sich der Nebel der Rauch der bengalischen Feuer des Gästesektors gelichtet hatte, drückte Salzburg (mit Fredrik Gulbrandsen und Xaver Schlager statt Hee-Chan Hwang und Hannes Wolf in der Startelf) von Beginn weg aufs Tempo. Die Bullen waren, angetrieben von rund 28.000 rot-weiß-roten Fußballfans, die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings war ein zu unplatzierter Schuss von Munas Dabbur (13.) die einzig zwingende Chance in den ersten 45 Minuten. Die Franzosen verteidigten geschickt, probierten den einen unter anderen Akzent in der Offensive zu setzen und wussten auch, die Zeit geschickt für sich zu nutzen. Das 0:0 zur Pause war die logische Folge.

Die Youngsters treffen

In Hälfte zwei erwischten die Gäste den besseren Start, Valere Germain hatte das 1:0 auf dem Fuß (48.), verfehlte aber mit seiner Direktabnahme aus ca. 12 Metern das Tor knapp. Vier Minuten später aber kochte die Bullen-Arena. Haidara nahm sich ein Herz, schloss ein Solo über dreißig Meter mit dem Spitz ab – das 20-jährige Schlitzohr ließ gleich mehrere Franzosen ganz alt aussehen (53.). Jetzt gab es auf dem Rasen und auf den Rängen kein Halten mehr – und die Salzburger krönten den Sturmlauf mit Schlagers 2:0 (64.). Der Neo-Teamspieler traf nach einem missglückten Befreiungsschlag aus ca. 14 Metern. Die Franzosen wurden in dieser Phase regelrecht schwindlig gespielt, schon Dabbur hätte nach Lainer-Stanglpass treffen müssen (61.). Zehn Minuten später hatte der eingewechselte Hwang mit seiner ersten Ballberührung das 3:0 am Fuß, aber Yohan Pele parierte. In der Schlussviertelstunde der regulären Spielzeit mussten die Hausherren dem hohen Tempo Tribut zollen. Marseille wurde immer gefährlicher, traf einmal die Latte, mehr aber nicht – Verlängerung.

Ein Eckball, der keiner war

Die erste Chance in der Overtime hatte Adil Rami, der einen Volley nur knapp neben das Gehäuse von Andreas Walke setzte (93.). Dann verhinderte Pele mit einem Wahnsinnsreflex das 3:0 für Salzburg, als er einen Kopfball des nach einem Eckball völlig freistehenden Duje Caleta-Car parierte. Auch bei einer Chance von Dabbur blieb den Fans der Torschrei in der Kehle stecken. Am Ende entschied ein Eckball, den es so nie und nimmer hätte geben dürfen… und wieder zog Rauch aus dem Gästesektor auf…

Europa-League, Halbfinale, Rückspiel:

Red Bull Salzburg – Olympique Marseille 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Marseille mit Gesamtscore von 3:2 im Finale.

Wals-Siezenheim, Red Bull Arena, 29.520 (ausverkauft), SR Sergej Karasew (RUS).

Tore: 1:0 (53.) Haidara, 2:0 (64.) Schlager, 2:1 (116.) Rolando.

Salzburg: Walke – Lainer, Ramalho, Caleta-Car, Ulmer (96. Pongracic) – Haidara, Samassekou, Schlager (84. Minamino), Berisha – Gulbrandsen (68. Hwang), Dabbur

Marseille: Pele – Sarr, Rami, Luiz Gustavo, Amavi – Sanson (101. Rolando), Lopez (66. Anguissa) – Thauvin, Payet, Ocampos – Germain (84. N’Jie).

Gelb: Caleta-Car, Haidara, Hwang, Dabbur; Sarr, Lopez, Rami, Payet, Pele, Rolando, Amavi.

Gelb-rot: Haidara